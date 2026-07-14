Dani Alves reaparece con crudo inesperado mensaje: "En prisión era más feliz"

El exjugador Dani Alves, quien pasó por el Barcelona compartiendo camerino con figuras como Lionel Messi y Gerard Piqué, para luego defender los colores de Pumas de México y, posteriormente, estar en prisión enfrentando acusaciones por abuso sexual en España, ahora enfrenta una nueva realidad enfocada en la religión.

El astro brasileño vivió una compleja y polémica situación judicial por un caso de abuso sexual. En enero de 2023 fue arrestado en Barcelona, tras ser denunciado por una presunta agresión sexual ocurrida la noche del 30 de diciembre de 2022 en los baños de la discoteca Sutton. Según la denunciante, el exfutbolista la obligó a sostener relaciones sexuales. La justicia española lo condenó inicialmente a cuatro años y seis meses de prisión; sin embargo, en marzo de 2025 fue absuelto.

Tras esa difícil experiencia, el exjugador enfocó sus esfuerzos en la fe, encontrando en Dios una nueva oportunidad y un motivo para seguir adelante, por lo que decidió convertirse en pastor para predicar.

Dani Alves asegura que era más feliz en prisión

Dani Alves se ha dedicado a ofrecer conferencias y reunir feligreses. En esta nueva faceta como pastor ha captado la atención de miles de personas; sin embargo, recientemente una de sus declaraciones dio de qué hablar.

Ante la mirada de centenares de asistentes, Alves aseguró que se sintió más feliz tras las rejas que durante la época en la que ganaba millones de euros como futbolista profesional, cuando vestía la camiseta del Barcelona.

"Yo ganaba millones de euros, gracias a Dios y al fútbol, pero, en la prisión, ganando 113 euros, yo era más feliz que ganando millones. Antes yo jugaba fútbol y ahora estaba en la prisión limpiando la casa, pero tenía a mi padre [Dios] conmigo. Yo decía: '¿Qué valen millones de euros sin padre?’”, comentó el exjugador brasileño.

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Daniel Alves, agora Pastor, afirmou que se sentiu mais feliz na penitenciária do que na época em que ganhava milhões de euros como jogador profissional:



"Eu ganhava milhões de euros, graças a Deus e ao futebol, mas, na prisão, ganhando 113 euros, eu era mais feliz do que… pic.twitter.com/wN2HzZRvGw — Pri (@Pri_usabr1) July 14, 2026

Caso de Dani Alves: así avanzó el proceso por agresión sexual

Tras la denuncia presentada por la presunta víctima, en febrero de 2024 la Audiencia de Barcelona condenó a Alves a cuatro años y seis meses de prisión. La decisión se sustentó en la credibilidad del testimonio de la víctima y en pruebas que demostraban lesiones físicas y secuelas psicológicas. Además, Dani debió consignar una indemnización de 150.000 euros para reparar el daño y, semanas después, pagó un millón de euros para recuperar la libertad bajo fianza.

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No obstante, en 2025 el caso dio un giro cuando, en marzo de ese año, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) revocó la condena y absolvió al exjugador. Según el tribunal, durante el proceso no se respetó plenamente la presunción de inocencia debido a inconsistencias y deficiencias en la valoración de las pruebas realizadas en la primera sentencia.