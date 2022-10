David Ospina no viajará a Japón y se pierde amistosos con Colombia, prensa italiana

Este domingo David Ospina, el portero titular de la Selección Colombia, sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante el partido del Napoli ante el Udinese por la Serie A y fue trasladado de urgencia a un hospital de la ciudad, donde se le realizaron una serie de exámenes para descartar cualquier problema de gravedad.

Sabrina Uccelo, periodista que cubre al Napoli en Italia, confirmó que al guardameta se le realizó un TAC en el que se descartaron problemas de gravedad. Sin embargo, confirmó que el portero quedaría en observación por 48 horas en la Clínica Pineta de Nápoles.

El jugador colombiano se desplomó minutos después del fuerte golpe que sufrió en la jornada de la Serie A con el Nápoles en donde ofició como titular.

“Ospina tuvo una crisis hipotensiva resultado de un trauma al minuto 10 del primer tiempo con pérdida de sangre, pero sin perder el conocimiento. Se le hizo una tomografía computarizada y fue trasladado a la Clínica Pineta, donde permanecerá en observación durante las próximas 24 horas”, publicó el club italiano a través de sus redes sociales.

En entrevista con el equipo deportivo de BLU Radio, la periodista italiana confirmó que el guardameta titular de la Selección Colombia no viajaría a la concentración del equipo nacional en Japón.

“No va ir a la Selección, lo que el entrenador dijo es que no va ir a jugar con Colombia, porque no tienen en este momento la situación para viajar, se quedará en Nápoles. No hay condiciones para que viaje, así que se quedará en Nápoles para recuperarse y volver a disposición a la vuelta en la liga italiana.

