Desmienten que por concierto de Luisa Fernanda W se aplace juego Nacional – Millos

La influenciadora Luisa Fernanda W desmintió que el juego entre los ‘verdolagas’ y ‘embajadores’ en el Torneo de Clausura se vaya a aplazar por un concierto en el que estará la youtuber, junto a Pipe Bueno, Pasabordo, Reykon, Pipe Calderón, entre otro.

El concierto por el que se generó la polémica está organizado por la Alcaldía de Medellín, se trata de un evento gratuito que se realizará en el estadio Atanasio Girardot el próximo sábado 31 de agosto, misma fecha en la que se jugaría la novena jornada de la liga colombiana.

El partido entre Atlético Nacional y Millonarios correspondiente a la fecha nueve de la Liga Águila es uno de los más atractivos de esa jornada, teniendo en cuenta que ambos equipos están en la parte alta de la tabla y el encuentro es uno de los llamados clásicos imperdibles en el país.

“Los medios de comunicación quieren generar odio contra mí porque no les doy entrevistas. Cómo van a decir que por mi culpa aplazaron un partido. Yo no soy la organizadora de los eventos, no sé nada de eso”, dijo la influenciadora en un video a través de su cuenta en Instagram.

Por ahora, la fecha exacta del juego entre Nacional y Millonarios no ha sido confirmada por Dimayor, pero se espera que sea programado para el domingo 1 de septiembre, teniendo en cuenta que el montaje del evento el día sábado no generará mayor trascendencia en cuanto a tener que aplazar el encuentro por más días.

