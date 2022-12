"El cuerpo no responde. Vamos a ver qué sale": Nairo Quintana

El colombiano Nairo Quintana (Movistar), que entró este domingo a 3 minutos y 54 segundos de los favoritos, en la decimoquinta etapa del Tour, en Le Puy en Velay, en una jornada de montaña en el Macizo Central, explicó que el cuerpo no le responde.



"La cabeza es la que manda, pero cuando el cuerpo no responde, no responde. Vamos a seguir luchando a ver que sale", afirmó un descorazonado Quintana, que entró en la meta en el puesto 46, a 10 minutos y 19 segundos del ganador de la etapa, el holandés Bauke Mollema, bajando del octavo al undécimo puesto, por lo que deja el Top 10, quedando a 6 minutos y 16 segundos del líder, el británico Chris Froome.



Tras unas primeras etapas con problemas, Quintana parecía haberse recuperado en la etapa del viernes en los Pirineos, con final en Foix, donde terminó en segunda posición.



Ahora, tras la jornada del lunes de descanso, llegan los Alpes, donde el colombiano tratará de mejorar posiciones y entrar al menos en el Top 10.



"Se siente el cansancio y uno trata de superarlo. Sigo recuperándome. Nuevamente me he quedado e iremos día a día a ver qué sale", insistió.



"Seguimos siempre luchando y seguimos yendo para adelante. Siempre sin rendirnos", concluyó.