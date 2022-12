El fútbol me dio mucho más de lo que yo soñé: Gerardo Pelusso

Quien estuvo al frente del título más importante de Independiente Santa Fe y posteriormente dirigió al Deportivo Cali, el uruguayo Gerardo Pelusso, anunció su retiro de la dirección técnica.

Pelusso, campeón con Santa Fe de la Copa Sudamericana 2015, anunció que ya no sería DT para dedicarse de lleno a la docencia y entregarle a los estudiantes todo lo que aprendió durante su carrera en el fútbol.

En conversación con Blog Deportivo, Pelusso resaltó que su familia y la necesidad de mantener más cercanía con ella fue una de las razones que lo hicieron tomar la decisión de dejar los bancos técnicos.

“Llegó la hora en la que ya no me quiero perder más el cumpleaños de un hijo, de un amigo. Son situaciones de mucha tranquilidad y regocijo de gente que quiero, son cosas que ya no me quiero perder más”, dijo.

El uruguayo se mostró feliz por lo que logró siendo director técnico.

“Sin drama, estoy feliz. El fútbol me dio mucho más de lo que yo soñé. Cuando comencé con 15 años nunca me imaginé que le fútbol me fuera a dar tantas posibilidades, ahora tengo que devolver sin pedir nada a cambio”, aseguró.

El estratega insistió en que seguirá viviendo el fútbol como hasta ahora, pero será completamente desde la docencia, por lo que descartó cualquier posibilidad de hacer parte de clubes desde la parte administrativa.

“El fútbol lo siento y lo sigo viviendo de otra manera, pero nunca me verán como director deportivo o coordinador deportivo, desde la docencia sí, entregar lo que uno ha aprendido, ahí sí. Ya me han ofrecido un cargo de ese tipo, pero no es lo mío”, comentó.

Además, confesó que el título con Independiente Santa Fe será siempre el más importante de toda su carrera.

“El título con Santa Fe no lo iguala nadie, por la importancia, por lo que fue, por la institución, por los jugadores, lo que pasó. Tener la oportunidad de trabajar en Santa Fe fue un crecimiento”, manifestó.

Escuche aquí la entrevista completa en Blog Deportivo:

