El golfista colombiano Tomás Restrepo conquista Mundial Juvenil de Golf en Japón

El golf colombiano volvió a celebrar una actuación histórica en los escenarios internacionales. El manizaleño Tomás Restrepo se proclamó campeón de la Toyota Junior Golf World Cup 2026, convirtiéndose en uno de los pocos jugadores capaces de defender exitosamente el título en el considerado Mundial Juvenil de Golf, uno de los torneos más prestigiosos de la categoría a nivel global.

El deportista colombiano cerró el campeonato con un acumulado de 14 golpes bajo par, producto de rondas de 65, 68, 69 y 68 impactos. Su desempeño le permitió superar nuevamente a varios de los mejores golfistas juveniles del mundo y ratificar el nivel competitivo que ha exhibido durante los últimos dos años.

El deportista de Manizales defendió con éxito el título mundial juvenil y consolidó una trayectoria que lo ubica entre las grandes promesas del golf internacional. Instagram @fedegolf_col

La Toyota Junior Golf World Cup reúne anualmente en Japón a selecciones nacionales de distintas regiones del planeta y es reconocida como una de las principales vitrinas para futuras figuras del golf profesional. Por este campeonato han pasado jugadores que posteriormente alcanzaron reconocimiento internacional, entre ellos Hideki Matsuyama, Jon Rahm, Justin Rose y Scottie Scheffler.



La nueva consagración de Restrepo adquiere una dimensión especial debido a que llega apenas un año después de haber logrado el título individual en la edición de 2025, cuando se convirtió en el primer colombiano en ganar el campeonato. En aquella ocasión protagonizó una memorable remontada en la ronda final y cerró con una tarjeta de 64 golpes para quedarse con la victoria en territorio japonés.

Con este nuevo triunfo, el joven deportista nacido y formado en Manizales fortalece una trayectoria que ya figura entre las más destacadas del golf juvenil colombiano. Durante los últimos años ha conquistado el Campeonato Nacional Infantil en dos oportunidades, el Campeonato Nacional Juvenil, el Sudamericano Juvenil y varios eventos internacionales de relevancia.

Su ascenso en el golf internacional ha sido constante. A comienzos de 2026 obtuvo el título del Junior Orange Bowl International Golf Championship en Estados Unidos, uno de los certámenes juveniles más importantes del mundo y un torneo que en el pasado sirvió como plataforma para figuras de talla internacional. Restrepo ganó aquella competencia con un acumulado de 14 golpes bajo par y una diferencia de tres impactos sobre su escolta más cercano.

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El rendimiento del colombiano también le ha permitido mantenerse entre los mejores exponentes juveniles de América Latina. Además de liderar el ranking nacional en su categoría, ha representado a Colombia en múltiples competencias internacionales y ha sido protagonista en eventos continentales, incluyendo el reciente Campeonato Sudamericano Juvenil, donde integró el equipo nacional que alcanzó el título por equipos.

La defensa exitosa de la corona mundial en Japón consolida a Restrepo como una de las principales figuras emergentes del golf latinoamericano. Su regularidad durante las cuatro jornadas de competencia fue determinante para asegurar el bicampeonato y mantener a Colombia en lo más alto de uno de los escenarios juveniles más exigentes del calendario internacional.

La actuación del deportista caldense también representa un nuevo hito para el golf colombiano, disciplina que en los últimos años ha incrementado su presencia en eventos de alto nivel gracias al surgimiento de nuevas generaciones de jugadores. En ese contexto, el nombre de Tomás Restrepo continúa ganando espacio entre las grandes promesas del deporte mundial, respaldado por resultados que ya forman parte de la historia del golf juvenil.

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Desde Manizales hasta Japón, el recorrido del joven golfista sigue sumando capítulos destacados. Ahora, con dos títulos consecutivos en la Toyota Junior Golf World Cup, su nombre queda ligado a una de las gestas más importantes logradas por un deportista colombiano en las categorías juveniles del golf internacional.