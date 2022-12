El jugador canadiense Alphonso Davies, la nueva revelación del Bayern de Múnich

El entrenador ecuatoriano Octavio Zambrano, habló en Blog Deportivo, sobre la revelación del jugador del Bayern de Múnich, Alphonso Davies.

“Alphonso es un muchacho que tuve la fortuna de encontrarlo en Canadá y lo debuté a la edad de 16 años, fue el jugador más joven en debutar en la historia del fútbol canadiense a tan temprana edad”, dijo el entrenador.

De la misma manera, Zambrano señaló que no lo defraudó, pues demostró ser un gran jugador en el Copa de Oro y quedó entre los mejores once.

También, señaló que su gran participación lo catapultó al fútbol europeo y despertó la atención de los equipos más importantes del continente, logrando conseguir un espacio en el Bayern de Múnich.

“Alphonso tiene algo que todavía no se ha demostrado y es que pisa el área muy bien con ideas de definir, él no es solo un jugador de capacidad pura, sino a la hora de definir no pestañea, desde los 20 metros puede definir de la mejor manera”, señaló Zambrano.

Así, el entrenador señaló que él es un jugador muy bueno y que le alegró que se consagrara en la Liga de Campeones, pues es un joven de solo 19 años que viene de una situación muy conflictiva de su país a brillar en las grandes ligas europeas.

