El Manchester City y Chelsea empataron 1-1 en jornada de la Premier League

Manchester City y Chelsea empataron este domingo 1-1 en el gran choque de la 20ª jornada de Premier League, un empate con sabor a victoria para los Blues, gracias al gol en el tiempo añadido del argentino Enzo Fernández.

El campeón del mundo en 2022 batió en dos tiempos al arquero italiano Gianluigi Donnarumma, que bloqueó el primer disparo del argentino pero que no pudo evitar el gol tras el rechace (90+4').

El neerlandés Tijjani Reijnders había adelantado en la primera mitad a los Citizens (42'), que concedieron así un segundo empate consecutivo en el campeonato inglés.

El principal beneficiado por el resultado en el Etihad Stadium es el líder Arsenal, que confirma un colchón de seis puntos sobre sus perseguidores Manchester City (2º) y Aston Villa (3º), ambos con 42 puntos.



El Chelsea, en su primer partido desde la salida del entrenador Enzo Maresca, ocupa la 5ª posición con 31 unidades, a tres del Liverpool (4º, 31 pts) que cierra el Top 4. El conjunto londinense fue dirigido desde el banquillo por el técnico interino Calum McFarlane, entrenador del filial Sub-21 del Chelsea.