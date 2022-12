El momento en el que ‘El Pichu’ Núñez casi se va a los golpes con un hincha

En medio del juego entre el Orsomarso y Pereira en el Torneo Águila, segunda división del fútbol colombiano, un hincha del Deportivo Pereira increpó a sus jugadores por el mal rendimiento en la cancha. El partido terminó 4-1 a favor del equipo de Palmira.

“Era un momento difícil en donde uno salía de un partido caliente, durante todo el partido ellos (hinchas) nos agredieron verbalmente con palabras muy fuertes. Se me vinieron cuatro encima y ahí gracias a Dios se metió la Policía”, señaló Núñez.



“Estamos de terceros, estamos haciendo una buena campaña y no había pasado nada. Salimos mal porque perdimos, pero sabemos que nada es fácil”, añadió.



En el video se muestra el momento en el que los supuestos hinchas confrontaron a los jugadores, sin embargo, Gilberto Núñez no soportó los llamamientos de dichas personas y estuvieron a punto de irse a los golpes.

“No podemos permitir tantos insultos, tantos maltratos. Uno en ese momento no es consciente de la situación”, concluyó.

🥊🥊🥊 Juan Gilberto 'Pichú' Núñez protagonizó un hecho bochornoso luego de ir a la tribuna para agredir a un hincha del Deportivo Pereira, tras la caída 4-1 ante Orsomarso. pic.twitter.com/PREac8ZS4m — La Contra Deportes (@lacontra_co) August 14, 2018

