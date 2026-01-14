En vivo
Régimen venezolano eleva a 400 las excarcelaciones mientras ONG denuncian "dilaciones"

Régimen venezolano eleva a 400 las excarcelaciones mientras ONG denuncian "dilaciones"

Según las cifras proporcionadas por Rodríguez y el Gobierno de Venezuela, se han liberado 160 personas en diciembre de 2024; 99 en Navidad de 2025; 88 en Año Nuevo también de 2025 y 116 anunciadas este lunes.

Presos-Politicos-AFP.png
Presos políticos en Venezuela
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 14 de ene, 2026

