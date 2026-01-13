Red social X vuelve a Venezuela: Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello reaparecen en la plataforma

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, regresó este martes a la red social X, cuya actividad en el país había sido suspendida en agosto de 2024 por orden del entonces presidente Nicolás Maduro, quien calificó en ese momento la plataforma y a su propietario, el empresario sudafricano Elon Musk, de estar involucrados en un “golpe de Estado cibernético” contra su Gobierno.

En un mensaje publicado desde su cuenta, Rodríguez afirmó: “Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!”.

Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. 🇻🇪



¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos! — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 14, 2026

La suspensión de X había sido ordenada por Maduro el 8 de agosto de 2024, cuando otorgó a la compañía un plazo de 10 días para presentar “recaudos” ante las autoridades venezolanas, tras acusarla de incitar desorden y difundir violencia desde el exterior.

En la cuenta de Maduro en X se compartió una fotografía junto a Rodríguez y la primera dama Cilia Flores, acompañada de un mensaje que señala que “han transcurrido 11 días de su secuestro”.



Asimismo, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, también anunció su retorno a X y envió un saludo “a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes” de la situación en el país, asegurando que volverán a utilizar la plataforma para comunicarse con la ciudadanía.

La reactivación de cuentas de altos funcionarios del Gobierno, incluido el canciller Yván Gil, se da en medio de un clima de tensión política tras el ataque militar estadounidense del 3 de enero de 2026, que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores