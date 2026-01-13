En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
Trancón en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Delcy Rodríguez reitera que es presidenta encargada de Venezuela tras imagen publicada por Trump

Delcy Rodríguez reitera que es presidenta encargada de Venezuela tras imagen publicada por Trump

Rodríguez subrayó que en Venezuela hay una presidenta encargada y calificó como "rehén" al mandatario Nicolás Maduro, quien fue capturado el pasado 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores, durante una operación de Estados Unidos en Caracas.

DelcyRodriguez-Donald-Trump-AFP.png
Delcy Rodríguez y Donald Trump
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad