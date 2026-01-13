En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Fredy Guarín
Presos políticos Venezuela
Reunión con Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Venezuela liberó a ciudadanos estadounidenses que estaban presos: Departamento de Estado

Venezuela liberó a ciudadanos estadounidenses que estaban presos: Departamento de Estado

Aunque la administración de Trump no determinó el número de liberados, algunos medios de Estados Unidos aseguran que son al menos cuatro los norteamericanos excarcelados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad