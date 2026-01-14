En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Fredy Guarín
Presos políticos Venezuela
Angie Rodríguez

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Número de muertos en Irán se eleva a casi 2.000 mientras Trump recrudece sus amenazas

Número de muertos en Irán se eleva a casi 2.000 mientras Trump recrudece sus amenazas

El presidente estadounidense, Donald Trump, cerró este martes cualquier vía diplomática con Irán al anunciar la cancelación de todas las reuniones con funcionarios iraníes y condicionó volver a hablar con los persas al cese inmediato de los "asesinatos sin sentido" de manifestantes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad