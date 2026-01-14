Número de muertos en Irán se eleva a casi 2.000 mientras Trump recrudece sus amenazas

Estados Unidos recrudeció este martes sus amenazas de una posible escalada bélica en Irán y decidió cancelar el diálogo hasta que cesen los "asesinatos sin sentido" de manifestantes, que una ONG cifró hoy en casi 2.000 personas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, cerró este martes cualquier vía diplomática con Irán al anunciar la cancelación de todas las reuniones con funcionarios iraníes y condicionó volver a hablar con los persas al cese inmediato de los "asesinatos sin sentido" de manifestantes.

"¡Patriotas iraníes, sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de los manifestantes", dijo Trump en su red Truth Social.

Con un mensaje directo a los ciudadanos iraníes, Trump, que ha anunciado un arancel del 25 % a los países que hagan negocios con Irán, instó a los iraníes a "tomar el control de sus instituciones" y aseguró que "la ayuda está en camino", cerrando su proclama con el acrónimo "MIGA" (Make Iran Great Again o Hacer grande a Irán de nuevo) en una variación de su movimiento MAGA o 'Hacer grande a EE.UU. de nuevo'.



Esta ruptura ocurre a pesar de los intentos de última hora del canciller iraní, Abás Araqchi, quien intentó este fin de semana contactar con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, para rebajar la tensión, según reveló el medio digital estadounidense Axios.



Irán no se amedrenta

La respuesta de Teherán no se ha hecho esperar. El ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, advirtió a Washington que responderán con "más decisión" ante cualquier agresión.

Nasirzadeh aseguró que el país está más preparado que durante la ofensiva israelí y estadounidense de junio pasado y afirmó poseer "sorpresas efectivas" para defender el territorio "hasta la última gota de sangre", alegando que cualquier ataque estadounidense encontrará una defensa "atroz".

Protestas en Irán Foto: AFP

Irán cuenta con el apoyo de Rusia, quien advirtió hoy de "funestas consecuencias" para la seguridad internacional si Washington utiliza los disturbios internos como excusa para una intervención militar.

La portavoz de Exteriores, María Zajárova, calificó de "inadmisibles" las amenazas de ataque y los aranceles de Trump, acusando a "fuerzas externas" de intentar instigar una revolución para destruir el Estado iraní.



Casi 2.000 muertos

Mientras el pulso geopolítico escala, organizaciones de derechos humanos siguen elevando el número de muertos por la represeción de las protestas en un país que lleva desde el pasado 8 de enero con las comunicaciones e internet cortado.

La organización Human Rights Activists (HRA) afirmó este martes haber confirmado la muerte de un total de 1.850 personas, incluidos 9 menores, en los 17 días de protestas antigubernamentales y también más de 16.700 detenciones.

Esta ONG con sede en EEUU además está investigando otras 770 muertes debido a la represión a manos de las fuerzas estatales y "sostiene que estas cifras probablemente sean mucho mayores, dados los continuos bloqueos de internet y las comunicaciones".

Sin embargo, otras fuentes opositoras, como la Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI), elevan la cifra de fallecidos hasta los 3.000, denunciando el uso de armas de guerra y ametralladoras contra civiles.

Las organizaciones de derechos humanos denuncian que el apagón de internet, el más largo en la historia del país, busca ocultar "graves violaciones de derechos humanos" y el uso de tácticas letales por parte de las fuerzas estatales.

A pesar de que la presencia militar en las calles de Teherán ha comenzado a reducirse desde el domingo y se han retomado algunas comunicaciones como llamadas telefónicas y cierta actividad comercial, los testimonios describen puntos de la capital como auténticas "zonas de guerra".



Llamada a embajadores

Mientras tanto, una decena de países, entre ellos España, Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, Países Bajos y Dinamarca, han convocado este martes a los embajadores iraníes para trasladarles su más enérgica condena.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, exigió el cese inmediato de la violencia y de las detenciones arbitrarias, mientras que la secretaria británica de Exteriores, Yvette Cooper, anunció planes para implementar sanciones adicionales contra sectores clave como la energía y las finanzas.

En Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó que la UE propondrá "rápidamente" nuevas sanciones contra los responsables de la represión.