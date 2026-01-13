Trump insta a manifestantes en Irán a derrocar el gobierno y dice que "la ayuda está en camino"

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió este martes, 13 de enero, a los iraníes que mantengan las manifestaciones, tomen las instituciones y registren los nombres de "los asesinos y los abusadores", en momentos en que las protestas son reprimidas por las autoridades.

Protestas en Irán Foto: AFP

Trump ya había anunciado en varias ocasiones que Estados Unidos golpearía "muy duro" a Irán si empezaba a "matar manifestantes" en un escenario político complejo para los iraníes, luego de que el pasado 28 de diciembre se manifestaran en contra del alza en los precios de los productos básicos y la desvalorización de la moneda local.

"Patriotas iraníes, MANTENGAN LAS MANIFESTACIONES", escribió Trump a través de su plataforma de Truth Social. "He cancelado todas las reuniones con los funcionarios iraníes hasta que CESE esta matanza sin sentido de manifestantes. LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO", puntualizó.

El mandatario anunció el cierre de diálogos con los funcionarios iraníes. Foto: Truth Social @realDonaldTrump

El mandatario no precisó qué tipo de ayuda recibirían los iraníes, pero instó a que conserven los nombres de los "asesinos y los abusadores". "Pagarán un alto precio", prometió.



Trump, que ha amenazado con intervenir militarmente en Irán, anunció el lunes que aplicará un arancel del 25% a los socios comerciales de la República Islámica.

Pese a que las manifestaciones comenzaron en protesta por el aumento del costo de vida, con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979, lo que ha terminado en múltiples disturbios, dejando decenas de muertos, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad iraní.