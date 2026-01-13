En vivo
Trump insta a manifestantes en Irán a derrocar el gobierno y dice que "la ayuda está en camino"

Trump insta a manifestantes en Irán a derrocar el gobierno y dice que "la ayuda está en camino"

Trump ya había anunciado en varias ocasiones que Estados Unidos atacaría a Irán mataba a manifestantes y que los "abusadores pagarán un precio alto".

Trump dice que EEUU "golpeará muy duro" a Irán si "empieza a matar manifestantes" en movilizaciones
Las tensiones entre Estados Unidos e Irán crecen, mientras se cumplen 12 días de manifestaciones.
Fotos: AFP
Por: BLU Radio y AFP
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

