Trump amenaza con responder si Irán mata a manifestantes durante movilizaciones

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este viernes a Irán con una respuesta en caso de que mate a manifestantes, lo que llevó a Teherán a advertir que una intervención desestabilizaría la región.

Irán es escenario desde el domingo de importantes movilizaciones desencadenadas por el alto costo de vida. Las protestas empezaron con cierres de comercios en Teherán, la capital, pero se extendieron a otros colectivos y regiones.

Al menos seis personas, entre ellas un miembro de las fuerzas de seguridad, murieron el jueves en el marco de las manifestaciones en el oeste del país, indicó la prensa local. Fueron los primeros choques mortales desde el inicio del movimiento de protesta.

"Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate", escribió Trump el viernes en su plataforma Truth Social. "Estamos preparados y listos para actuar".



Una declaración que el canciller iraní, Abás Araqchi, tachó de "imprudente y peligrosa", y avisó que las fuerzas armadas están "atentas" por si se produce cualquier intervención.

Ali Larijani, jefe del principal cuerpo de seguridad de Irán, advirtió en la red social X que "Trump debería saber que cualquier injerencia estadounidense en este asunto interno equivaldría a desestabilizar toda la región y perjudicar los intereses estadounidenses".

Y Ali Shamjani, consejero del líder supremo Ali Jamenei, señaló en la misma plataforma que "cualquier intervención que atente contra la seguridad de Irán bajo cualquier pretexto se enfrentará a una respuesta contundente".

En los últimos días, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, calificó las protestas de "legítimas" y pidió a sus funcionarios escuchar sus demandas.

"Desde un punto de vista islámico (...), si no resolvemos el problema de los medios de subsistencia de la gente, acabaremos en el infierno", dijo en un discurso.

Algunos funcionarios, sin embargo, advirtieron que responderán con firmeza ante cualquier inestabilidad.

Un portavoz de la policía iraní, Said Montazeralmahdi, declaró el viernes que las autoridades entienden que las protestas "expresan la voluntad del pueblo de mejorar sus condiciones de vida".

"La policía distingue claramente entre las demandas legítimas de la población y las acciones destructivas (...) y no permitirá que ningún enemigo transforme las protestas en caos", señaló en un comunicado.

Por su parte, el jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, hizo un llamado a las "autoridades iraníes a defender los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica".

Hiperinflación

La República Islámica sufre desde hace años un encarecimiento desenfrenado de los productos básicos y una crónica devaluación de su moneda.

En el último año, el rial perdió más de un tercio de su valor frente al dólar, en un contexto de hiperinflación de dos dígitos y asfixia económica por las sanciones internacionales.

Las protestas llegan además cuando Irán se encuentra debilitado tras los duros golpes sufridos por sus aliados regionales en Gaza, Líbano y Siria.

También se produce después de que Naciones Unidas restableciera en septiembre las sanciones por su programa nuclear.

Esta cuestión envenena las relaciones entre Teherán y las potencias occidentales desde hace años. Tanto Estados Unidos como Israel sospechan que el gobierno iraní busca dotarse de la bomba atómica, algo que la República Islámica niega.

En abril, Irán y Estados Unidos empezaron negociaciones con mediación de Omán sobre el programa nuclear, pero estas se estancaron en junio, cuando Washington bombardeó varias instalaciones subterráneas.

Venezuela, que se encuentra inmersa en una crisis cada vez más grave con Washington, expresó su preocupación por "las narrativas de confrontación" de Trump.

"Venezuela manifiesta su firme solidaridad con el Pueblo y el Gobierno iraní, haciendo un llamado al cese de las posturas injerencistas que comprometen la estabilidad regional", afirmó Caracas, aliado de Teherán, en un comunicado.

Estas manifestaciones, que se han extendido a unas 15 ciudades, son de momento menos importantes que las que sacudieron Irán a finales de 2022 tras la muerte en detención de Mahsa Amini.

La joven fue acusada de violar el estricto código de vestimenta femenina y su fallecimiento desató una ola de indignación que dejó varios cientos de muertos.