Trump amenaza con responder si Irán mata a manifestantes durante movilizaciones

Trump amenaza con responder si Irán mata a manifestantes durante movilizaciones

Irán es escenario desde el domingo de importantes movilizaciones desencadenadas por el alto costo de vida. Las protestas empezaron con cierres de comercios en Teherán.

Donald Trump.
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Foto: AFP.
Por: AFP
|
Actualizado: 2 de ene, 2026

