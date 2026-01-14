Bla Bla Blu, programa completo del 13 de enero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 13 de enero:
- Mauricio Rodríguez, de la agrupación Mauricio & Palo de Agua, habló sobre su carrera musical, los últimos lanzamientos, la identidad de ahora en los artistas e, incluso, reveló cuál fue la canción que compuso para una chica quien nunca supo.
- El astrónomo Germán Puerta realizó un resumen sobre los eventos celestes y espaciales que se esperan para este año. Además, le preguntó a los oyentes: ¿realizó usted alguna observación astronómica en la temporada de Fin de Año?