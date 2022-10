El Mónaco de Falcao remontó la serie ante el City y se metió en cuartos de Champions

El Mónaco derrotó este miércoles al Mánchester City por 3-1 y se clasificó por el valor doble de los goles en campo contrario (3-5 en la ida) para los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Publicidad

En una primera parte sublime, el Mónaco volteó la eliminatoria con los goles del joven Kylian Mbappé (8) y del brasileño Fabino (29); el City reaccionó en el segundo tiempo y marcó por medio del alemán Leroy Sané, pero Tiémoué Bakayoko acabó dando el pase a los franceses (77).

El Mónaco estará en el sorteo de cuartos que se celebrará el viernes junto a Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus y Leicester.



Por el contrario, la eliminación supone un durísimo revés para Pep Guardiola, el prestigioso exentrenador de Barcelona y Bayern de Múnich que en su primera temporada en el City no logra superar los octavos y en la Premier League está a 10 puntos del líder Chelsea.



Pese a no contar con su capitán y estrella, el colombiano Radamel Falcao, que no se recuperó al final de un golpe en la cadera recibido el fin de semana, el Mónaco salió dominando a los ingleses y enseguida puso en aprietos a Willy Caballero.



El arquero argentino evitó el primer gol en un mano a mano con Mbappé (7), pero en la siguiente jugada no pudo hacer nada en el remate a bocajarro de la perla del Mónaco, de solo 18 años, que puso por delante a los franceses (8).



Mbappé volvió a superar a Caballero ocho minutos después, pero el árbitro anuló el tanto por fuera de juego del delantero monegasco y Valère Germain también estuvo cerca de marcar en un disparo lejano que se marchó ligeramente alto (18).



El City no reaccionaba y en otra jugada elaborada del Mónaco por el costado izquierdo, Benjamin Mendy centró y el brasileño Fabinho, libre de marca en área, anotó el segundo (29) con el que el equipo francés daba la vuelta a la eliminatoria de manera provisional.



El equipo entrenado por Pep Guardiola decepcionó en una primera mitad en la que fue arrollado por el Mónaco y en la que ni siquiera disparó una sola vez al arco contrario.



Tras la pausa, el City salió con la intención de llevar la iniciativa y el Mónaco se retrasó un poco para buscar la sentencia a la contra.



El argentino Sergio Agüero tuvo la primera gran ocasión para los ingleses, pero el central Andrea Raggi evitó en el último momento el remate del 'Kun' a centro de Raheem Sterling (57).



Agüero volvió a tener dos clarísimas ocasiones para marcar el primero de su equipo, pero en la primera remató alto el centro Sané (62) y en la segunda Danijel Subasic salvó el remate del 'Kun' en el mano a mano (65).



El City cada vez llegaba con más peligro ante la portería de un Mónaco desaparecido y al final tuvo premio, en un disparo de Sterling que salvó Subasic, pero el rechace fue aprovechado por Sané para poner el 2-1 y dar de nuevo a los ingleses ventaja en la eliminatoria (71).



El Mónaco, que no había atacado en la segunda parte, se encontró con el 3-1 en una falta lanzada desde el costado derecho que Bakayoko cabeceó a la red adelantándose a la pasiva defensa inglesa (77).



El City lo intentó en los últimos minutos pero el Mónaco se defendió bien y acabó llevándose la eliminatoria.