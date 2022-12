El padre Alberto Linero y su eterno amor por el fútbol

El padre Linero visitó El Camerino de Blu Radio para hablar de fútbol y de cómo inició su amor por el deporte más famoso del mundo. Cuenta que su pasión por el fútbol inició desde su cuna, pues nació en Santa Marta en 1968, año en que Unión Magdalena se impuso como campeón de la liga colombiana. (Lea también: El paraíso está al lado de la gente que uno ama: padre Alberto Linero )

“Eso hizo que me gestara yendo al estadio, mi papá siempre ha ido a fútbol y ese mismo año, 1968, me llevan y después sigo enamorado del futbol”.

En cuanto a su amor por el Barcelona, el sacerdote cuenta que la primera información que tuvo del equipo catalán fue en 1975: “Algún día quise ser periodista deportivo y recuerdo que el peruano ‘Cholo’ Sotil jugaba allí. Colombia jugó la final de la Copa América contra Perú, hubo tercer partido y allí el ‘Cholo’ metió el gol con el que perdimos”.

“Por ahí comienzo a conocer al Barcelona, después Ronaldinho nos enamoró de su equipo, hasta llegar a Messi (…) Después que uno ha sido hincha del Unión Magdalena, uno tiene un posdoctorado en sufrimiento, yo sé que ser hincha del que gana es fácil, he perdido con el Unión, pero me tocó el Barcelona cuando no ganaba nada”.

Escuche en este audio la divertida imitación del padre Linero que hace Camilo Cifuentes y el homenaje del reconocido narrador Hernán Feler junto a Juan José Buscalia, quienes imaginaron cómo sería un gol del sacerdote vistiendo la camiseta de Barcelona enla final de la Champions.