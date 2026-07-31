El pulso contra la FIFA podría afectar Mundiales juveniles y el femenino de 2027

El plante a las competiciones de la FIFA anunciado por la UEFA, por abrir a inversión privada la explotación comercial de competiciones como el Mundial, amenaza citas de este año como los mundiales femeninos sub-20 y sub-17 de Polonia y Marruecos y el sub-17 masculino de Catar o la clasificación para el absoluto femenino de Brasil 2027.

La competición más inmediata en el calendario que puede verse alterada por la firme postura de la UEFA, respaldada hoy por la Confederación Asiática (AFC) y por la posición contra la FIFA también de la CONCACAF, será el Mundial sub-20 femenino, del 5 al 27 de septiembre en Polonia.

Corea del Norte tendría que defender el título logrado en 2024 frente a selecciones europeas como España, Polonia, que es la anfitriona, Inglaterra, Francia, Italia y Portugal.

También tienen plaza equipos de la CONCACAF como Canadá, Estados Unidos y México y las asiáticas China, Japón, Corea del Sur y Corea del Norte.



Ilustración que simboliza la división entre los organismos rectores del fútbol. Las 55 federaciones pertenecientes a la UEFA no participarán en los torneos convocados por la FIFA. Gemini

Brasil 2027 debe clasificar a 18 de sus 32 selecciones

Entre octubre y diciembre de este año 32 selecciones europeas competirán en el 'play-off' para repartirse siete plazas directas y una para la eliminatoria intercontinental para el Mundial femenino de Brasil 2027.

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Europa dispone de 11 plazas directas para la competición, que se jugará en ocho ciudades de Brasil, del 24 de junio al 25 de julio de 2027.

Ya hay 14 clasificadas de 32 participantes en la competición, cuyo sorteo final se celebrará a finales de este año.

España, que debe defender el título que ganó en 2023 frente a Inglaterra en Sídney, ya tiene plaza asegurada junto a Alemania, Dinamarca y Francia.

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También han ganado ya su participación Australia, China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Filipinas, Colombia, Argentina y Nueva Zelanda.

Para Brasil 2027 la CONCACAF tiene cuatro plazas directas y dos para el torneo clasificatorio y la Confederación Asiática seis directas y también dos para el torneo de clasificación.

Antes de que acabe 2026, Catar debe organizar el Mundial masculino sub-17, del 19 de noviembre al 13 de diciembre, con 48 equipos.

Entre ellos once selecciones europeas -España, Grecia, Dinamarca, Francia, Italia, Croacia, Bélgica, Irlanda, Montenegro, Rumanía y Serbia-; nueve asiáticas -Catar, Arabia Saudí, Australia, Japón, Corea del Sur, China, Tayikistán, Uzbekistán, Vietnam-; y ocho de la CONCACAF -Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Haití, Honduras, Jamaica, México y Panamá-.