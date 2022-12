El Urabá es una tierra prometida llena de talento: Yuberjen Martínez

Publicidad

Yuberjen Martínez, boxeador colombiano que consiguió a medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016, pasó por el camerino y tuvo tiempo hasta para enseñarle a pelear al director Tito Puccetti.

El pegador nacional agradeció a sus entrenadores y a quienes lo han apoyado a lo largo de su corta carrera y señaló que es por ellos que ha podido mejorar en muchos aspectos.

“Me han mejorado mucho problemas, me han encontrado mis puntos fuertes y mis debilidades y me las han mejorado”, dijo el púgil que aprovechó para referirse a la victoria de Caterine Ibargüen a quien conoce desde el proceso iniciado en el Centro de Alto Rendimiento de Apartadó.

El boxeador recordó sus tiempos como vendedor de mango y con gran sentido del humor explicó cómo se ganaba la vida en ese entonces. Yuberjen también aseguró que lo más duro de este camino olímpico ha sido tener que alejarse de su familia, la misma que Colombia conoció cuando se iba avanzando hacia la plata en Río.

“Me gusta compartir con mi familia, estar con mi esposa, estoy en unión libre y lo que más extrañé fue a mi madre, a mis hermanos, a mi novia, ella es muy respetuosa y con ella no peleamos para nada, si peleamos ella me gana” dijo el medallista entre risas.

Sobre el ambiente y el espíritu de los Juegos Olímpicos aseguró que siempre hizo muy buenas relaciones con sus rivales y que pese a no entenderlos en muchas ocasiones, siempre hubo respeto y aprecio por sus rivales.

“Eso es lo bonito del deporte, no lo conocía y así comienzas las relaciones en este deporte”, agregó.

Sobre su futuro, Martínez aseguró que hay propuestas del boxeo profesional, sin embargo señaló que espera tomar las mejores decisiones con cabeza fría y pensando en lo mejor para su futuro.

“Hay que pensar las cosas con calma, hay muchas propuestas, primero es el uno que el dos, las cosas hay que meditarlas con cabeza fría”, dijo el subcampeón olímpico.