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Blu Radio  / Deportes  / Empresaria colombiana deja la presidencia del Eldense, el equipo que compró Messi

Empresaria colombiana deja la presidencia del Eldense, el equipo que compró Messi

La colombiana Carolina Holguín dejó la presidencia del CD Eldense. Su salida coincide con el proceso de venta del club y una demanda judicial.

Empresaria colombiana Carolina Holguín
Empresaria colombiana Carolina Holguín
Foto: Eldense
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

La empresaria colombiana Carolina Holguín ha dejado de ser presidenta del Eldense, según comunicó este jueves el propio club, que esta campaña milita de nuevo en LaLiga Hypermotion (Segunda División española).

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La entidad se encuentra en un proceso de venta al futbolista argentino Leo Messi, pero el club no hizo referencia en su comunicado a esta circunstancia ni tampoco a si Holguín deja de ser también la máxima accionista.

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En su escrito, el club destacó que, bajo el "liderazgo" de Holguín, que adquirió el 100 % de las acciones del club hace algo menos de un año y pasó a ser su presidenta, "la institución ha vivido un ciclo histórico" que ha devuelto al primer equipo al fútbol profesional y ha consolidado los proyectos del equipo femenino y del filial, en este caso en Tercera Federación (quinta categoría del fútbol español).

Lionel Messi.
Lionel Messi.
Foto: AFA.

El Eldense expresó su "más sincero agradecimiento" a Holguín "por su dedicación, compromiso y trabajo" y le deseó la mayor de las suertes "en sus futuros proyectos".

En octubre de 2025, el que entonces era máximo accionista del Eldense, Pascual Pérez, vendió el club a Holguín, una operación cifrada en unos seis millones de euros.

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Hace unos días, Pérez presentó una demanda contra Holguín por no haberle devuelto un préstamo de un millón de euros que le hizo en diciembre de 2025 y propuso como medida cautelar el embargo temporal de las acciones del club a su nombre.

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