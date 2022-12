En la fría Rusia, Falcao tendrá su revancha

Hace tres años una lesión le robó su sueño de niño: disputar un Mundial. Ahora el destino le da revancha y salvo otro imprevisto, el letal Radamel Falcao García viajará con Colombia a las frías tierras de Rusia para pelear por la Copa del Mundo.



El talento no se olvida y un renacido Falcao, al que muchos daban por acabado, comandará la artillería del equipo del argentino José Pekerman, clasificado el martes luego de empatar 1-1 con Perú, en campos del mítico Lev Yashin.



El boleto a territorio ruso, alcanzado en la última fecha del premundial sudamericano, fue sufrido, como los últimos tres años del goleador histórico cafetero, en los que abundaron las críticas y las lesiones.



"Pasé dos años horribles, pero ahora puedo llegar a Rusia", dijo el capitán tricolor al término del encuentro con los incas, que antes del pitazo inicial había considerado el "más importante" de su carrera.



Para los colombianos fue prioridad el paso al Mundial, pero convirtieron en una causa nacional que el 'Tigre' de Santa Marta, la ciudad caribeña que lo vio nacer hace 31 años, celebrara la clasificación a la sexta Copa del Mundo a la que asiste la tricolor.



La frase "Falcao merece ir al Mundial" se convirtió en un mantra en las calles de un país dividido por un conflicto armado de más de medio siglo.

"Es nuestro referente por lo que ha hecho en el exterior y la humildad que tiene con sus compañeros", dijo a la AFP el exdelantero Adolfo "Tren" Valencia, uno de los íconos de la selección de Francisco Maturana.



En la prensa y la afición estaba en mente la ya lejana noche del 22 de enero de 2014.



Soner Ertek, un defensor del Chasselay de la tercera división francesa, se barrió en el área durante un juego de la Copa de Francia y, sin intención, rompió el ligamento de la rodilla izquierda del artillero del AS Mónaco. El 'Tigre', domado, salía en camilla.



El delantero se despedía de Brasil y Colombia de su principal figura en su regreso, tras 16 años de ausencia, a una cita orbital, en la que firmó una actuación histórica al alcanzar los cuartos de final y en la que despegó James Rodríguez.



Aunque Falcao, que finalizó el clasificatorio a Brasil como goleador tricolor con nueve dianas, apuró su puesta a punto, los tiempos no dieron. Y ese afán por recuperar su apetito de depredador lo llevó a un fallido periplo por Inglaterra y a un nuevo desembarco en el Principado.



Falcao "es no solamente el goleador sino que es la base anímica del equipo, es el socio de todos, el que levanta ese aspecto tan importante de un equipo, que es el de la amistad", explicó el técnico Alexis García.



El camino a Rusia fue de ires y venires. Solamente jugó ocho de 18 partidos, en los que marcó dos goles, pero en las últimas jornadas recuperó la garra que lo hizo temido apuntalado por los doce tantos que lo tienen goleador en Francia por encima de Neymar y Edinson Cavani.



Sus recientes actuaciones lo perfilaron como uno de los 30 nominados al Balón de Oro de la FIFA.



"Hacía mucha falta. Además es un tipo que juega con las ganas de ir a un Mundial, que es su cita tan cortada", apuntó el analista Nicolás Samper.



Adorado por los colombianos por su ejemplo de resiliencia, Falcao apuntará ahora a construir la historia en el que quizás, por su edad, sea su primer y último Mundial. Y en el que será el líder de la generación dorada cafetera.



"¡Hoy tienes la oportunidad de la vida! ¡No te vayas a quedar con la frustración con la que yo quedé!", le escribió el exatacante Willington Ortiz, considerado por muchos el mejor futbolista colombiano de la historia y quien nunca jugó una Copa del Mundo, en el portal Futbolred.



Y el inquebrantable Radamel pareció responder a ese mensaje del 'Viejo Willy' que sonaba a proclama de aquellos que no tuvieron un segundo chance: "Para mí es el sueño cumplido, ahora queda trabajar y prepararse para el Mundial. Los sueños se cumplen, ahora esperar a que llegue".



