¿En qué consisten los play-offs de la Liga BetPlay? Así se jugarán las rondas finales

El pasado domingo 3 de mayo se jugó la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay, jornada en la que se definieron los dos cupos restantes para los play-offs.

Con Atlético Nacional como líder de la tabla, seguido por Deportivo Pasto, Deportes Tolima, Once Caldas, Junior de Barranquilla y América de Cali, todavía faltaban dos equipos para conocer cómo se jugarán las llaves desde ahora en adelante.

La última jornada estaba marcada por la expectativa de los resultados, pues podía abrirles la puerta a la clasificación a Deportivo Cali, Millonarios y Independiente Medellín. Sin embargo, los azucareros igualaron con Tolima, el cuadro embajador empató 2-2 con Alianza Valledupar y, finalmente, el poderoso cayó 1-2 ante Águilas Doradas.

Mientras tanto, una victoria 3-1 de Santa Fe sobre Internacional de Bogotá les aseguró a ambos equipos capitalinos su tiquete a los play-offs, completando así los ocho clasificados.



Así funcionarán los play-offs de la Liga BetPlay

Para este año, y teniendo en cuenta la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Dimayor realizó ajustes e implementará play-offs, con cuartos de final, semifinales y la final.



Debido a ello, los dos líderes de la fase todos contra todos, es decir, Atlético Nacional y Deportivo Pasto, solo podrían enfrentarse hipotéticamente en la final, pues serán sembrados en llaves opuestas.

En los cuadrangulares era clave la llamada ventaja del punto invisible, que otorgaba la posibilidad de llegar a la final incluso si se terminaba igualado en puntos con algún rival de la zona. Ahora, la única ventaja de estar en los primeros lugares es cerrar la serie en casa.

Ante este panorama, el Estadio Atanasio Girardot será el escenario donde Nacional buscará conseguir la mayor cantidad de puntos y reafirmar su dominio ante su gente.

Publicidad

Por su parte, los equipos ubicados entre la casilla 3 y la 8 rifarán dónde se jugará como local en el cierre de la llave.

E L E C T R I Z A N T E ⚡️

¡Listos los cruces de Playoffs!

Comienza el camino de un nuevo campeón en la Liga BetPlay. 🤩 pic.twitter.com/pRZf3CHjQ7 — LigaBetPlayDimayor (@LigaBetPlayD) May 4, 2026

¿Cómo se jugarán los Cuartos de Final de la Liga BetPlay?

Tras la última fecha, los play-offs se jugarán de la siguiente manera.



Internacional de Bogotá enfrentará a Atlético Nacional, cerrando la llave en el Atanasio Girardot de Medellín.

cerrando la llave en el Atanasio Girardot de Medellín. Tolima enfrentará a Deportivo Pasto y cerrará la llave en el Estadio Departamental Libertad.

y cerrará la llave en el Estadio Departamental Libertad. Por su parte, América de Cali enfrentará a Santa Fe y, tras el sorteo, el Estadio El Campín será la sede que cierre la llave.

y, tras el sorteo, el Estadio El Campín será la sede que cierre la llave. Mientras tanto, Once Caldas cerrará visitando a Junior de Barranquilla en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.



Cuándo se jugarán los cuartos de final de la Liga BetPlay

Los cuartos de final de la Liga BetPlay se disputarán entre el 9 y 10 de mayo con los partidos de ida, mientras que la vuelta será el 13 y 14 del mismo mes.

Publicidad

Luego de ello, los ganadores disputarán las semifinales, que se jugarán entre el 16 y el 24 de mayo. Finalmente, el campeón se definirá el 2 de junio en la ida y el 6 de junio en la vuelta, justo antes de que comience la Copa del Mundo el 11 de junio.