"En Turbo no tenemos dónde entrenar": Ilsa Córdoba, campeona olímpica de la juventud en jabalina

Ilsa Córdoba, atleta colombiana que conquistó la medalla de oro en lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, Senegal, contó en Mañanas Blu, de Blu Radio, cómo comenzó su camino en el atletismo, las dificultades que ha enfrentado para entrenar y los sueños que hoy alimenta tras alcanzar uno de los mayores logros de su carrera deportiva.

La deportista, oriunda del corregimiento de Currulao, en Turbo, Antioquia, encontró en la jabalina una disciplina que transformó su vida. Sin embargo, antes de descubrir su talento para los lanzamientos, su primera aspiración era convertirse en saltadora y seguir los pasos de una de las grandes referentes del atletismo colombiano.

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Ilsa Córdoba quería ser como Catherine Ibargüen

La historia de Ilsa Córdoba en el atletismo comenzó gracias a la iniciativa de un familiar. Según relató en Mañanas Blu, su tío decidió llevarla a entrenar debido a que era una niña muy hiperactiva y necesitaba encontrar una actividad deportiva.

Fue así como llegó al profesor Jacindo Bejarano, su actual entrenador, quien le preguntó qué disciplina quería practicar. La respuesta de la joven atleta fue contundente: "Yo quiero ser saltadora. Me gustaría ser como Caterine y Barwe".



Su primera experiencia en los saltos, sin embargo, no fue la esperada. Después de llevarla a realizar algunos ejercicios, el entrenador identificó que sus condiciones físicas estaban más relacionadas con las pruebas de lanzamiento que con los saltos.

"El profesor me dijo: 'Mija, usted es lanzadora. Tiene mucha potencia en los pies y en los brazos. Para mí, usted es lanzadora'", recordó Córdoba, quien aceptó comenzar a trabajar en esa disciplina.

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El entrenador que descubrió su talento para la jabalina

La primera vez que Ilsa Córdoba lanzó una jabalina consiguió una marca de 17 metros. Ese resultado fue suficiente para que su entrenador identificara el potencial de una deportista que, años después, terminaría conquistando el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

"Me dijo: 'No, usted va a ser una gran olímpica. Yo la voy a llevar a los Olímpicos'. Desde ahí confié en él y sigo trabajando", contó la atleta, quien destacó el esfuerzo y la disciplina que ha mantenido desde sus primeros años de formación.

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Córdoba aseguró que nunca ha dejado de luchar por sus objetivos y que siempre ha procurado entregarle lo mejor de sí al deporte. Esa perseverancia, sumada al acompañamiento de su entrenador, terminó convirtiéndose en una de las claves de su crecimiento deportivo.

Ilsa Córdoba y las dificultades para entrenar en Currulao

La campeona de los Juegos Olímpicos de la Juventud con una marca de 57.62 metros, también expuso las dificultades que enfrenta para prepararse en su lugar de residencia. En Currulao, explicó, no cuenta con una infraestructura deportiva adecuada para desarrollar sus entrenamientos de lanzamiento.

Actualmente, la atleta entrena en una cancha de sóftbol y, en muchas ocasiones, debe desplazarse hasta Apartadó para poder practicar con una jabalina apropiada. La disponibilidad del escenario también representa un inconveniente, pues debe compartirlo con otras actividades deportivas.

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"Muchas veces me toca ir a Apartadó para poder lanzar. En la cancha donde entrenamos, como es de sóftbol, muchas veces la necesitan y tenemos que buscar otro lugar. En algunas ocasiones, incluso, no podemos entrenar porque no tenemos dónde hacerlo", explicó.

A esto se suma la ausencia de un gimnasio adecuado en Currulao, situación que la obliga a buscar alternativas para cumplir con los ejercicios de preparación física que le asigna su entrenador.

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Pese a las dificultades de infraestructura y a la falta de recursos adecuados para entrenar, Ilsa Córdoba aseguró que nunca ha permitido que esas circunstancias se conviertan en un obstáculo para alcanzar sus objetivos.

La deportista considera que contar con una pista y mejores escenarios facilitaría su preparación, pero insistió en que la disciplina, el amor y la pasión por el atletismo son fundamentales para construir una carrera deportiva.

"Si uno se propone algo, una meta, la cumple con esfuerzo, así sean las condiciones que sean. Obviamente, si uno tiene una pista o algo así, sería mejor, porque trabajaría mejor", manifestó.

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Córdoba agregó que su compromiso con el deporte ha sido determinante para superar las limitaciones de su entorno. "Si quiero construir mi futuro y le pongo disciplina, amor y pasión a mi deporte, sé que puedo lograr lo que quiero", afirmó.

La rutina de seis horas de entrenamiento de la campeona

La preparación de Ilsa Córdoba incluye jornadas de entrenamiento que pueden alcanzar las seis horas diarias, distribuidas entre la mañana y la tarde. En la primera parte del día combina el trabajo de fuerza con ejercicios técnicos orientados a mejorar sus lanzamientos.

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"En la mañana hago pesas durante aproximadamente una hora y media y la otra hora y media trabajamos en la técnica, en las falencias que tenía y que todavía tengo, porque sé que puedo mejorar mucho más", explicó.

En las tardes realiza otras tres horas de preparación. La atleta también aprovecha la flexibilidad de su formación académica, pues estudia Psicología en la Universidad Minuto de Dios, en la sede de Apartadó, donde tiene clases los sábados.

Los próximos objetivos de Ilsa Córdoba tras conquistar el oro

Después de conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud, la lanzadora colombiana ya piensa en los siguientes desafíos de su carrera. Su objetivo es continuar mejorando sus marcas y prepararse para competir en escenarios internacionales de mayor exigencia.

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Córdoba aseguró que espera participar en competencias de la categoría mayores y avanzar en su preparación para futuros compromisos olímpicos. Para ello, confía en mantener el trabajo que le permitió alcanzar el título en Senegal.

"Con la ayuda de Dios, me estaré preparando para eso y para todo lo que venga: Olímpicos, mayores, todo. Yo sé que, si le pongo esfuerzo, disciplina y amor a mi deporte, puedo lograrlo y convertirme en una gran lanzadora de jabalina", concluyó.