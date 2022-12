Es mentira que decidí rechazar renovación con Millonarios: Jefferson Martínez

El arquero Jefferson Martínez habló por primera vez de su situación con Millonarios tras las declaraciones del presidente del club, Enrique Camacho, en las que manifestó que no se renovará su contrato.

“Hoy sigo siendo jugador de Millonarios, me sigo entrenando a la par con el grupo, me acabo de dar cuenta de las declaraciones del presidente, me parece un poco extraño porque el nunca se ha comunicado conmigo, nunca me ha llamado”, dijo Martínez en Blog Deportivo.

El portero antioqueño aseguró que es mentira que, después de tantas conversaciones, haya decidido rechazar continuar en el equipo embajador.

“Yo siempre estuve dispuesto a arreglar, pasé un valor en el que solicitaba que me hicieran un aumento, Ricardo Salazar me pasa otra cifra y yo le digo: correcto, les di mi palabra. No entiendo entonces por qué dicen que no quise arreglar”, insistió.

Martínez le preocupa su futuro pues el 27 de julio termina su contrato con Millonarios. “Tengo una incertidumbre, apenas me vengo a enterar hoy que no tienen la capacidad de renovarme, cuando en realidad no me han ofrecido nada por escrito”.

“No es fácil enterarse por redes sociales, que salga hablar y nunca me digan nada a mí, el primer paso era hablar conmigo”, agregó.

Finalmente, aseguró que no había salido hablar porque respeta a la institución que le abrió las puertas y porque su anhelo era seguir defendiendo estos colores.

