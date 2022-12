Es un honor a correr con grandes pilotos: Diego Felipe Contecha

Diego Felipe Contecha, piloto de karting, estuvo en los micrófonos de Autos y Motos hablando de su compromiso como representante de Colombia en el Campeonato Mundial de Karts infantil, que se realizará entre el 5 y 19 octubre en Lotano, Italia.



Así nos contó de su llegada al kartismo: “Fue por casualidad, le dije a mi mamá es un deporte raro, no es igual al fútbol y entonces entre a la pista y di unas vueltas, luego cuando nos íbamos a ir, nos dijeron que esperáramos que estaban haciendo curso para karts y mi mamá aceptó”.



El niño de 10 años de edad, dijo que no solo se ha preparado en eventos colombianos, sino también con el equipo de Michael Schumacher, haciendo un curso específico en kartismo.



De la mano del entrenador Felipe Merjech, desde hace tres años, Contecha ha cosechado una amplia hoja de vida en las pistas.



“A Felipe, muchas gracias por todo lo que me ha enseñado, ya vamos a cumplir tres años con y me ha enseñado muchas técnicas”. dijo el piloto.



“Lo más difícil es revolver el colegio con las carreras, porque no me concentro por las competencias cuando y dejo el colegio a un lado”, agregó.



