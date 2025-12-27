Resultados de la Lotería del Cauca, sorteo del sábado 27 de diciembre: premio mayor y secos

La Lotería del Cauca llevó a cabo su sorteo número 2591 la noche de este sábado, brindando a miles de apostadores la posibilidad de convertirse en nuevos millonarios. En esta edición, el Premio Mayor asciende a 8.000 millones de pesos, una de las bolsas más atractivas del país.

El plan de premios está estructurado para aumentar las opciones de ganar, ya que además del premio principal, los jugadores pueden acceder a varios premios secos. Actualmente, el sorteo incluye un seco de $300 millones, un seco de $200 millones y dos premios secos de $100 millones, lo que amplía las oportunidades para los participantes.

Número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca hoy, sábado 27 de diciembre de 2025

El número ganador del premio mayor de este sábado 27 de diciembre de 2025 fue (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!

En caso de dudas relacionadas con el cobro de premios, los tiempos de pago, los impuestos aplicables o el impuesto de ganancia ocasional para premios en especie, la Lotería del Cauca tiene habilitada la línea nacional 018000 930 320, donde los ganadores pueden recibir orientación oficial.



Ganadores de los secos de la Lotería del Cauca

A continuación, se presentan los premios secos que resultaron ganadores en este sorteo, para que los jugadores puedan revisar detalladamente su billete y confirmar si fueron uno de los afortunados:



(En minutos)

Asimismo, se comparte la imagen oficial del resultado del sorteo xxxx de la Lotería del Cauca. Se recomienda comparar cuidadosamente los números y series del billete con esta imagen oficial, ya que es el único medio válido para confirmar los resultados.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

Quienes resulten ganadores del Premio Mayor deben dirigirse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca y presentar el billete o las fracciones ganadoras, el RUT, una certificación de la cuenta bancaria y la cédula de ciudadanía. Allí se verificará la autenticidad del billete y se levantará un acta para iniciar el proceso de pago de forma segura y organizada.

Los ganadores de premios por aproximación pueden reclamarlos directamente con su lotero de confianza, ya sea recibiendo el dinero correspondiente o intercambiando las fracciones ganadoras por nuevos billetes para próximos sorteos.

Si el premio supera los $2.036.000, monto que genera retención en la fuente, el ganador deberá presentar el RUT expedido por la DIAN y una copia de su cédula al momento de reclamarlo.

En el caso de los premios secos, el ganador puede acudir a un distribuidor autorizado. Dependiendo de su capacidad de pago, el distribuidor podrá efectuar el pago inmediato o tomar los datos del ganador para remitir el billete a la Lotería del Cauca, donde se verificará su autenticidad antes de realizar el desembolso.



¿A qué hora juega la Lotería de Cauca?

La Lotería del Cauca juega todos los sábados a las 11:00 p.m., con transmisión en vivo por el Canal UNO. Recuerde que el próximo sorteo de la Lotería del Cauca se realizará el sábado 03 de enero de 2025. Comprar el billete a tiempo podría ser el primer paso para cambiar su vida.