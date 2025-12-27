Resultados y ganadores Baloto y Revancha, sábado 27 de diciembre: premio mayor y secos

El sorteo 2.597 de Baloto y Revancha, realizado el sábado 27 de diciembre de 2025, no tuvo ganadores del gran acumulado, lo que incrementa la expectativa para el próximo juego del sábado.



Resultados del Baloto hoy, sábado 27 de diciembre de 2025: Sorteo 2597

Para la modalidad tradicional del Baloto, el acumulado en juego ascendía a $13.000 millones de pesos. Las balotas que rodaron por el sistema arrojaron la siguiente combinación ganadora:



Balotas: en minutos.

Súper Balota: en minutos.

Resultados del Revancha hoy, sábado 27 de diciembre de 2025: Sorteo 2597

En la modalidad Revancha, el atractivo era aún mayor, con un acumulado de $11.100 millones de pesos. Los números ganadores fueron:

Balotas: en minutos.

Súper Balota: en minutos.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Baloto?

El sorteo 2598 de Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el próximo lunes, 29 de diciembre.

Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo.