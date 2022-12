¿Está pensando Egan Bernal no correr el Tour 2020?

Arquea las cejas y abre la boca en una mueca teatral cuando la cámara le encuentra mientras en la pantalla se desvela el Tour 2020.

Egan Bernal regresó a París este martes para conocer el terreno en el que normalmente defenderá su histórico triunfo. ¿O no?

"Tengo la mente abierta, no es solo una decisión mía y no me cierro a otras posibilidades", declaró a la AFP en caliente, minutos después de la presentación.

Bernal, de 22 años, primer colombiano en ganar el Tour, ha cambiado de dimensión en los últimos tres meses. "No puedo salir de casa", bromea sobre su nueva vida.

Pregunta: ¿Qué ha cambiado en su vida tras ganar el Tour? ¿Puede salir de casa?

Respuesta: "En Colombia no. Mi vida ha cambiado totalmente, pero es algo muy bonito. No puedo salir a la calle, pero trato de estar en casa, tranquilo, con mi familia, mi novia, mi perrito... También es bonito que la gente te reconozca, que los niños quieran fotos contigo. Hace cuatro años yo también hubiera pedido una foto a Rigo (Urán), a Nairo (Quintana) o a Chris (Froome)".

P: ¿Qué le parece el recorrido del Tour 2020?

R: "Lo primero que me impactó un poco es que no tenga la crono por equipos. Luego que la única crono termine en la Planche des Belles Filles, con un final tan duro, también me sorprende. Mi impresión es que han puesto bastante montaña. Tendré que verlo mejor. Creo que será un Tour bastante duro. Tiene llegadas muy duras y explosivas. Será muy bonito para la gente, dará mucho espectáculo".

P: ¿Cambia mucho venir al Tour como ganador?

R: "Primero hay que saber si voy a venir. Pero sería realmente genial tener esa responsabilidad de defender la camiseta amarilla. Sería muy especial y muy bonito".

P: El trazado parece diseñado para un escalador como usted.

R: "Parece que el recorrido me viene bien, pero hay que mirar el recorrido del Giro también, no quiero ser un corredor que no mire las otras grandes vueltas. Vamos a ver el recorrido del Giro, qué piensa el equipo, qué piensa Dave (Brailsford, director), los otros corredores... No solo es una decisión mía. Yo no puedo llegar y decir 'voy a estar en el equipo del Tour'. Somos un equipo y hay que encontrar la forma de repartir las carreras, dependiendo de qué carrera le va mejor a cada corredor. Tengo la mente abierta y no me cierro a la posibilidad de ir al Giro, tal vez Giro-Tour, o Giro-Vuelta... Hay muchas posibilidades".

P: Con su triunfo se adelantó a la espectacular generación de ciclistas que está llegando al primer plano...

R: "¡Hay tantos jóvenes que están andando muy bien! No sé cuando Remco (Evenepoel) empezará a hacer grandes vueltas, pero es un corredor que va a estar ahí, tarde o temprano. Hay muchos que llegan, más los que ya están".

