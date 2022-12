Esteban Chaves sonríe a toda hora: ‘El parlante’ Agudelo

Agudelo destacó el carácter de Chaves y aseguró que pese a las derrotas o a los momentos difíciles, siempre mantenía la sonrisa que lo ha identificado.

Publicidad

“Ese pelado tenía el chip incorporado, él quería llegar algún lado, empezamos enseñarle técnica, a cómo pararse en los pedales, a medir a los rivales, a como equilibrar los cambios con el terreno, a tener malicia”, dijo Agudelo.

“La única vez que me acuerdo verlo llorar fue en una vuelta al Cauca que no la robaron, es la única vez que lo he visto triste, es sonriente a toda hora”, agregó ‘Parlante’.

Publicidad

Agudelo defendió las características de los pedalistas nacionales y aseguró que aunque falta algo de determinación, están entrenados para ser los mejores del mundo.

Publicidad

“Para mí que he levantado cuatro generaciones de ciclismo en Antioquia, siempre he querido corredores agresivos, que busquen carrera, nada que esperen que lo carguen, ese pelado lo que tiene es que no mide a los rivales, a él no le importa si aquel va bien o va mal, él se mide es a sí mismo”, añadió.

Sobre el futuro del ciclismo y colombiano y de los pedalistas nacionales, Agudelo aseguró que es importante lo que están viviendo y cómo están distribuidos en Europa, sin embargo, aseguró que hay que seguir marcando diferencia a los métodos que se utilizan en el viejo continente.

Publicidad

“Hay una generación nueva de ciclismo que es una galleta, una miel, una dulzura, ya que los colombianos se concientizaron de esto, están surgiendo en Europa, los corredores de Colombia apenas están llegando allá, compitiendo con unos veteranos como Valverde, esperemos a que Esteban se nivele”, dijo el entrenador.

Publicidad

“Los europeos suben mucho, corren mucho, pero estamos corriendo a lo europeo, nosotros somos buenos corriendo desde abajo, donde los colombianos ataquen faltando 10, 12, o 15 kilómetros todo sería diferente, los colombianos tienen que concientizarse que deben ser corredores completos, no solo de raticos”, concluyó.