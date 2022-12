Estoy listo para el Tour: Esteban Chaves

El ciclista colombiano Esteban Chaves reconoció hoy que debutar en el Tour de Francia le permitirá cumplir una de las ilusiones que tenía desde que era niño y agregó que está preparado para afrontar la competición como jefe de filas del equipo Orica.

"En una carrera como esta todo es posible, si me hubieran dicho hace dos años que iba a quedar segundo del Giro de Italia no me lo hubiera creído", aseguró "el chavito" en la rueda de prensa previa al inicio de la ronda gala el próximo sábado en la ciudad almena de Düsseldorf.

El corredor de 27 años, que liderará la formación australiana que el año pasado logró un cuarto puesto con el británico Adam Yates, afirmó que ha preparado toda la temporada para estar en su mejor forma en el Tour de Francia.

"Hemos hecho kilómetros, hemos entrenado en altura, hemos corrido la Dauphiné,... Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para llegar en las mejores condiciones al Tour", dijo el ciclista.

Chaves descubrirá en esta edición una carrera que definió como "la más importante del mundo", lo que, a su juicio, explica la ilusión con la que afronta una prueba que no había corrido en el pasado.

El colombiano, que ha subido dos veces al podio de las otras dos grandes, es una de las esperanzas colombianas en esta edición del Tour, junto con Nairo Quintana, que en tres ocasiones ha pisado el cajón del Tour. EFE.