Europa reportó un significativo aumento del 28.8 % en las ventas de vehículos

Los eléctricos crecieron más del doble, pasando de 11.304 unidades en el primer trimestre del 2014 a 24.630 en el mismo período de 2015 es decir, el 117,9% de crecimiento.

Por su parte los híbridos aumentaron el 21,4%, tras vender 56.704 unidades en el primer trimestre de este año.

-Nissan, es el patrocinador principal de “Winning: The Racing Life of Paul Newman”, la nueva película documental que habla de los 35 años en la competición del famoso actor norteamericano. La premier del documental se llevó a cabo el 16 de abril en Los Ángeles y el próximo 22 de mayo será presentado en Indianápolis, con motivo de la celebración de los Grandes Premios de Long Beach y las “500 Millas de Indianápolis”, respectivamente. Todas las ganancias de la venta de entradas irán a beneficio de “Racing for Cancer” y “The Indy Family Foundation”.

-General Tire, una de las marcas de llantas más representativas de Estados Unidos, se encuentra celebrando 100 años de historia en el mundo. La marca cuenta con 73 sedes en 42 países, y unidades de negocio en toda Latinoamérica donde tiene fábricas en México, Ecuador y Brasil. En Colombia celebró el aniversario, en el restaurante Club Colombia, en un emotivo acto al que fueron invitados periodistas y distribuidores de la marca.

-Compitiendo contra 47 países, Hino Colombia ha logrado el premio mundial 'Departamento de Repuestos Hino del año 2014' con una excelente calificación del 85 % otorgada por la oficina matriz de la marca nipona. Complementariamente, Colombia ha sido seleccionada para participar en una nueva categoría la '3S commendation selection' a la que accederán sólo 6 países, que han obtenido anteriormente la doble victoria.

-Viajando a 88 kilómetros por hora en una carretera de Nevada (EEUU), el conductor del camión se parecía a 'El Pensador', con el codo en el reposabrazos y la mano en la barbilla. Ninguna mano al volante, ningún pie en los pedales. Mark Alvick estaba en 'piloto automático', y el volante se movía como si un fantasma lo controlase. Así se describió el primer viaje histórico hecho por el camión Freightliner Inspiration por las carreteras del estado de Nevada, en modo “Conducción Autónoma”. Tras 16.000 kilómetros hechos en el circuito de pruebas de Papenburg, Alemania, Daimler puso exitosamente su voluminoso camión en la Ruta A14, cerca de Magdeburg.

-Yamaha anunció esta semana la llegada al país de su primer triciclo motorizado que se llamará Tricity 125. Se trata de una moto tipo scooter de tres ruedas para uso urbano que tiene una configuración que 2 llantas adelante y una atrás, un motor de 125 c.c. que genera 10.86 caballos de potencia, inyección YM-Jet, transmisión automática de correa en V, frenos de disco en todas las ruedas, suspensión especial y su precio es de 12 millones de pesos. Este es el primer vehículo de este tipo de Yamaha en el país.