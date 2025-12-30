Imputan nuevo homicidio a alias 'Chipi', vinculado al magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos hechos delictivos a Elder José Arteaga Hernández, alias 'Chipi', señalado cabecilla de una estructura criminal dedicada a homicidios, microtráfico y otras actividades ilegales en Bogotá, y quien es uno de los presuntos principales responsables en el magnicidio de Miguel Uribe. En esta oportunidad, el ente acusador le atribuyó la presunta orden de un homicidio ocurrido el 15 de junio, en medio de disputas entre organizaciones delincuenciales por el control de la venta de estupefacientes al menudeo en la capital del país.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, Arteaga Hernández habría ordenado el asesinato de un hombre como retaliación por el cruce de fronteras criminales en zonas de microtráfico de Bogotá. Para concretar el crimen, al parecer, contactó telefónicamente a un hombre identificado como Antonio Rafael Herrera, alias Barranquilla, a quien le ofreció una promesa remuneratoria de cuatro millones de pesos por ejecutar la acción sicarial.

En el desarrollo de la imputación, el fiscal relató que la noche previa al crimen, Arteaga Hernández habría seguido a la víctima hasta una bolirana cercana a la avenida Mutis, donde nuevamente se contactó por WhatsApp con alias Barranquilla. Este último llegó al lugar en bicicleta y, a pocas cuadras del sitio, recibió el arma de fuego dentro de un automóvil, junto con la promesa del pago final de los otros dos millones de pesos.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó a alias Chipi los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Durante la diligencia judicial, el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.



A esta decisión se suma la acusación formal por su presunta participación en el homicidio de un comerciante mexicano ocurrido el 30 de junio de 2024 en el sector El Poblado, en Medellín, Antioquia.