Blu Radio  / Judicial  / Imputan nuevo homicidio a alias 'Chipi', vinculado al magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Imputan nuevo homicidio a alias 'Chipi', vinculado al magnicidio de Miguel Uribe Turbay

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, Arteaga Hernández, alias 'Chipi', habría ordenado el asesinato de un hombre como retaliación por el cruce de fronteras criminales en zonas de microtráfico.

Por: Kalila Peña
Actualizado: 30 de dic, 2025

