En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía acusó a 'El Costeño', vinculado a muerte de Miguel Uribe, por crimen a comerciante mexicano

Fiscalía acusó a 'El Costeño', vinculado a muerte de Miguel Uribe, por crimen a comerciante mexicano

Alias 'Chipi', vinculado por su papel clave en el magnicidio de Miguel Uribe, fue acusado por su presunta participación en el homicidio de un comerciante mexicano ocurrido el 30 de junio de 2024 en Medellín.

Publicidad

Publicidad

Publicidad