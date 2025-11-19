Fiscalía acusó a 'El Costeño', vinculado a muerte de Miguel Uribe, por crimen a comerciante mexicano

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Elder José Arteaga, alias 'El Costeño', y a David Acosta Díaz, por su presunta participación en el homicidio de un comerciante mexicano ocurrido el 30 de junio de 2024 en el sector El Poblado, en Medellín (Antioquia).

La víctima, un hombre de 54 años dedicado al comercio de productos tecnológicos, fue atacada con arma de fuego dentro de un establecimiento comercial, donde recibió ocho disparos que le ocasionaron la muerte.

Durante la diligencia judicial, realizada en Bogotá, la Fiscalía expuso los elementos probatorios que, según el ente acusador, vinculan directamente a los dos procesados con la planeación y ejecución del crimen. De acuerdo con la investigación, un día antes de los hechos, Arteaga Hernández y Acosta Díaz viajaron desde Bogotá hasta Medellín con el propósito de coordinar las acciones previas al ataque sicarial. Los investigadores reconstruyeron los desplazamientos, comunicaciones y encuentros que habrían sostenido para ultimar detalles del homicidio.

La acusación formal contempla los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado, conductas por las que ambos deberán enfrentar juicio.



Alias 'El Costeño', vinculado en magnicidio contra Miguel Uribe Turbay Foto: suministrada

Según la Fiscalía, la precisión con la que se habría ejecutado el ataque evidencia un plan premeditado y roles claramente definidos dentro de la estructura criminal, “ejecutando las coordinaciones, acechanzas y tareas requeridas para asegurar la vida del ciudadano y poner en vilo la seguridad pública, conductas constitutivas de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego agravados, sin que se advierta la concurrencia de causales de ausencia de responsabilidad, estando más allá que indicado que al momento de la comisión de la conducta, el procesado se encontraba en capacidad de comprender y de determinarse de acuerdo con esa comprensión”.

El caso adquiere mayor relevancia debido a la situación judicial de Elder José Arteaga Hernández, quien actualmente se encuentra privado de la libertad por su presunta participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Para el ente acusador, su posible implicación en ambos hechos revelaría su pertenencia a una organización con capacidad para ejecutar homicidios selectivos de alto impacto.

Por su parte, el otro acusado, David Acosta Díaz, permanece recluido en la cárcel de Acacías (Meta) por un proceso adicional que cursa en su contra.

La Fiscalía recordó que, por el asesinato del comerciante mexicano, otras tres personas ya fueron condenadas mediante preacuerdos: Antonio Rafael Herrera Escobar, a 25 años de prisión, y Jhon Fabio Prada Rico y Anthony Johan Tobar Ponceleón, a 18 años cada uno.