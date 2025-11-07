Así operó alias 'El Costeño' en reclutamiento de menor para magnicidio de Miguel Uribe

La Fiscalía General de la Nación radicó ante un juez de conocimiento el escrito de acusación con el cual formalizó el llamado a juicio de Elder José Arteaga, alias 'Chipi' o 'El Costeño', y William Fernando González, alias 'El Hermano', señalados como presuntos responsables del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El escrito de acusación detalla que la Fiscalía logró documentar la existencia de una organización criminal activa desde el año 2022, conformada por al menos diez personas, con presencia en Bogotá y otras ciudades del país.

Esta estructura, según los investigadores, tenía como finalidad ejecutar homicidios selectivos bajo la modalidad de sicariato, además de traficar armas y reclutar menores de edad para sus operaciones.

El plan, según la acusación, incluía la participación de un menor de edad, escogido intencionalmente por los cabecillas del grupo, para evitar sanciones severas en caso de ser capturado. El documento judicial indica que Arteaga Hernández y González Cruz definieron que el ejecutor debía tener entre 14 y 15 años.



El 6 de junio de 2025, en el marco de la planeación del atentado, surge una contingencia debido a que alias 'El Costeño' no podía contactar al menor que iba a cometer el homicidio. Por esta razón, Arteaga se contacta con Jhorman David Mora, reclutador de menores de la estructura, a quien le indica que necesita otro menor para la realización del homicidio.

Jhorman David se contactó entonces con el menor JSRC a quien le indica que lo necesita para realizar un “trabajo” para las firmas, le da las indicaciones de que al siguiente día debe estar listo para la comisión del hecho y que debe ir vestido de manera que pase desapercibido.

El día de los hechos, Jhorman Mora coordinó, a través de una plataforma de transporte, el traslado del menor. Una vez alias 'Tianz' llega al parque El Golfito, se comunica con Jhorman David para que realice el pago del servicio de transporte, el cual es pagado por una usuaria bajo el nombre de Gabriela.

Seguido, alias 'Chipi' realiza una videollamada a la que se vinculan el reclutador, Harol Barragán y el menor, previo al atentado, para realizar coordinaciones del hecho como pasos para volver el arma más letal y contundente.

En los apartes citados por la Fiscalía se describe que el homicidio fue ordenado por Simeón Pérez Marroquín, quien habría recibido el encargo de ejecutar la acción contra el congresista y precandidato presidencial “para la coordinación de este atentado se utilizó un grupo de WhastsApp dirigido desde un contacto denominado 'plata o plomo'. Para la coordinación de este homicidio encarga a Elder José Arteaga Hernández, William Fernando Cruz González Y Harold Daniel Barragan Ovalle”, describe el ente acusador.

También, define la figuras de los otros implicados como “Katerine Andrea Martínez Martínez, quien debía suministrar el arma de fuego con la que se perpetraría el atentado y el menor se encargaría de atentar contra la vida del Senador y a cambio recibiría la suma de 20 millones de pesos. Por su parte, William Fernando González Cruz estaría en el lugar, el día y hora de los hechos a modo de campanero”.

A las 5:20 de la tarde, mientras el senador Miguel Uribe Turbay ofrecía un discurso en medio de una multitud, el menor se acercó por la espalda y disparó a la altura de la cabeza del dirigente político.

Según la acusación, el menor infractor emprende la huida y es capturado pocas cuadras después, por lo cual Cristian Camilo Ardila González, a pesar de haber llegado al lugar, según lo pactado, no pudo concretar su huida; Carlos Eduardo Mora se aleja del lugar por indicaciones de José Arteaga. Alias 'El Costeño' y Katerine Martínez salen caminando de la zona y se dirigen a la avenida Cali frente al almacén Jumbo. William González Cruz los recoge para salir del barrio y no ser ubicados mediante el rastreo de los celulares. Todos se dirigen a un bar ubicado en el barrio Santa Fe para ocultarse.

Ambos procesados,quienes permanecen recluidos en las cárceles de máxima seguridad de La Dorada (Caldas) y Girón (Santander), deberán responder por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado, uso de menores para la comisión de delitos y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.