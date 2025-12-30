Madre e hija mueren tras consumir esta cena en Navidad: autoridades investigan

Una celebración familiar de Navidad terminó en tragedia en la región de Molise, al sur de Italia. Una mujer de 50 años y su hija de 15 fallecieron luego de presentar un grave cuadro clínico que, según las autoridades, estaría relacionado con una posible intoxicación alimentaria tras una comida consumida días antes de las fiestas.

Las víctimas fueron identificadas como Antonella Di Ielsi y Sara Di Vita, residentes de Pietracatella, un pequeño municipio de esa región italiana. Ambas murieron durante el fin de semana en el hospital Cardarelli de Campobasso, adonde habían sido trasladadas tras el deterioro acelerado de su estado de salud.

De acuerdo con la información preliminar de los investigadores, la familia habría compartido una cena el 23 de diciembre, cuyo menú incluía platos tradicionales de la temporada, entre ellos setas, pescado y mariscos, como mejillones. Días después, madre e hija comenzaron a presentar náuseas intensas y fuertes dolores abdominales, síntomas que inicialmente no fueron considerados de gravedad.

La adolescente falleció en la noche del sábado, mientras que su madre murió en la mañana del domingo. El padre de la familia, Gianni Di Vita, de 55 años, quien también consumió los alimentos, fue trasladado de urgencia en avión al hospital Spallanzani de Roma, donde permanece en cuidados intensivos. La otra hija, de 18 años, fue llevada igualmente a un centro médico en Roma como medida preventiva, aunque no presenta síntomas y se presume que no ingirió la comida.



La Fiscalía de Campobasso ordenó la práctica de autopsias para establecer con precisión la causa de las muertes. Si bien en un comienzo los médicos consideraron un cuadro de gastroenteritis, el rápido empeoramiento llevó a evaluar diagnósticos más complejos como botulismo, listeriosis, hepatitis fulminante o incluso una intoxicación química.

El jefe de la unidad de cuidados intensivos del hospital Cardarelli, Vincenzo Cuzzone, señaló que la evolución clínica fue “realmente inusual”, con una insuficiencia hepática fulminante que derivó en un fallo multiorgánico en muy poco tiempo. Medios locales informaron, además, que las pacientes habrían sido dadas de alta en dos ocasiones, los días 25 y 26 de diciembre, antes de regresar al hospital con síntomas mucho más severos.

Como parte de la investigación, la policía recogió muestras de los alimentos presentes en la vivienda, incluidos productos enlatados y frescos, para ser analizados en laboratorio. Paralelamente, la fiscalía abrió una causa que involucra a cinco personas, revisando historias clínicas y tomando declaraciones al personal médico que atendió a la familia.