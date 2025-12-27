La reconocida creadora de contenido Melissa Mae Carlton confirmó, a través de sus redes sociales, el fallecimiento de su hija menor, Molly, ocurrido en la mañana del 25 de diciembre. La información fue compartida por la propia influencer, quien no entregó mayores detalles sobre las circunstancias iniciales del deceso.

Este hecho se produce poco más de un año después de otra tragedia familiar: en abril de 2024, la familia Carlton perdió a su hija mayor, Abigail, de 9 años, tras complicaciones derivadas de una sepsis. Con la muerte de Molly, el caso ha despertado especial atención debido a posibles antecedentes médicos comunes entre ambas menores.

Posteriormente, Carlton informó que los médicos que atendieron a la niña sospechan de una cardiopatía de origen genético como causa probable del fallecimiento. Según explicó, los especialistas consideran que esta condición hereditaria pudo haber afectado a las dos hermanas y haber provocado eventos cardíacos graves incluso ante afecciones consideradas leves.

"En la mañana de Navidad, nuestra dulce Molly y su hermana mayor Abi se reunieron. Esto es lo único que me brindó un pequeño sentido de alivio. Molly extrañaba profundamente a su hermana", escribió la mujer en sus redes sociales.



Reconocida creadora de contenido perdió a su bebé en Navidad, a 2 años de la muerte de su primera hija Foto: redes sociales

En el caso de Molly, la menor alcanzó a ser hospitalizada y monitoreada, lo que permitirá a la familia avanzar en estudios genéticos preventivos para otros miembros del núcleo familiar.

La noticia generó una amplia reacción entre los más de 80.000 seguidores de la creadora de contenido, quienes expresaron mensajes de apoyo y solidaridad. Melissa Carlton y su esposo, Tom Carlton, manifestaron encontrarse en estado de shock y han solicitado respeto y oraciones mientras atraviesan el proceso de duelo.

Publicidad

"Anoche, entre lágrimas, Harry me contó que al abordar el avión, Molly se inclinó y le dijo que quería estar con su hermana. Entre sollozos, él exclamó: 'Ella obtuvo lo que quería'", añadió.

La pareja tiene otros dos hijos, Harry y Lily, y actualmente ha suspendido su actividad habitual en redes sociales para concentrarse en el acompañamiento emocional de su familia y en los preparativos para las exequias de Molly.