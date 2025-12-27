En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Creadora de contenido perdió a su bebé en Navidad, a 2 años de la muerte de su primera hija

Creadora de contenido perdió a su bebé en Navidad, a 2 años de la muerte de su primera hija

La muerte de la niña menor se da poco más de un año después de otra tragedia familiar: en abril de 2024, la familia perdió a su hija mayor, Abigail, de 9 años, tras complicaciones derivadas de una sepsis.

Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: 27 de dic, 2025

