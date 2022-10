Evité las burlas porque buscan herir y dañar: Aguilar sobre jugada con Mosquera

El defensa central del Atlético Nacional Felipe Aguilar habló en El Camerino de Blu Radio sobre el particular hecho que se volvió viral en las redes sociales en donde fue sobrepasado por Carlos Mosquera, delantero de Patriotas.

“Es una jugada en la que me veo muy mal, el jugador de Patriostas es muy habilidoso y es una virtud de él. Realmente, en la última jugada íbamos perdiendo 2-1. Me hicieron memes, me hicieron de todo, pero estuve muy tranquilo”, señaló.

“Evité ver todo ese montón de burlas porque lo que buscan es herir y dañar las personas, por eso preferí evitar comentarios. Hablé con el profe y le dije que en el segundo tiempo respaldé al equipo, pero en la última jugada desafortunadamente perdí; no me considero el culpable de la derrota”, añadió.

Asimismo, Aguilar habló del arranque de temporada del equipo y el encuentro ante Millonarios en la Superliga.

A nivel interno, todo es un proceso, un cambio. No fue muy bueno el resultado en la Superliga, pero poco a poco el equipo fue tomando ritmo. El profe con el pasar de los partidos hizo varias modificaciones y ahora ya encontró una estabilidad en el equipo (…) Son conceptos específicos a la hora de posicionarse y cómo queremos atacar”, dijo.

“Nacional y la hinchada exige resultados. Empezar un proceso perdiendo, y más frente a Millonarios, fue duro, fue complicado, pero creo que en el Atanasio dejamos una buena imagen”, añadió el central verdolaga.

