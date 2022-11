Extraño todo de Colombia: Santiago Arias

El lateral colombiano del PSV Eindhoven, Santiago Arias, estuvo en El Camerino y habló sobre lo que ha sido su experiencia en el viejo continente.



Sobre los resultados de esta temporada, el colombiano aseguró que aunque no se pudo alcanzar el título, se está buscando la segunda plaza para acceder a la Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa.



“Una temporada no tan exitosa porque queríamos ser campeones pero estamos tratando de buscar el segundo puesto que nos lleva a los play off de la Champions League”, dijo Arias.



Sobre sus rivales en la liga local, Arias aseguró que con el Ajax de Davinson Sánchez se mantiene un cerrado duelo, sin embargo, aclaró que la presión de los hinchas se siente en los estadio pero agregó que son bastante tranquilos fuera de ellos.



A la hora de hablar de Colombia aseguró que extraña todo y que si algún amigo viajara a Holanda le pediría que le llevara comida.



“Extraño Colombia hace mucha falta, me hace falta todo, la familia la comida, el ambiente, me hace falta todo. Si alguien viene le pido comida, aquí la comida no es lo fuerte”, dijo Arias.



Sobre los rumores del traspaso de Davinson Sánchez al Barcelona, aseguró que habla con él y que le da consejos.



“Cuando me veo con él le digo que tenga paciencia, le llegará su momento, está muy joven y tengo fe en que irán por él”, concluyó.