Fabra, víctima de insultos racistas en medio del juego entre Boca y Estudiantes

Frank Fabra, defensor colombiano del Boca Juniors, habló en Blog Deportivo sobre los insultos racistas que recibió en el juego entre su equipo y Estudiantes.



“Me sentí un poco mal porque recibí insultos por parte de algunos hinchas. Me decían de todo: mono, ándate para tu país; negro ándate en tu maleta que en eso viniste”, dijo.



Fabra desmintió que los insultos racistas provinieran por parte de algunos jugadores. “Es falso que los insultos provenían por parte de los jugadores de Estudiantes”, explicó el jugador de la Selección Colombia.



Manifestó que al llegar al vestuario recibió un apoyo “muy grande” por parte de sus compañeros de equipo y el cuerpo técnico del cuadro argentino.



“Yo trataba de no pararle bolas a estos insultos. Nuestro capitán, Gago, le decía al árbitro que parara el partido y eso me hizo sentir querido por mis compañeros”, añadió.



Cabe mencionar que varios medios argentinos rechazaron estas agresiones en contra del jugador nacional.



“Se pasaron de la raya”, tituló el diario ‘Olé’, que habló con Fabra e hizo énfasis en el reclamo del capitán ‘xeneize’, Fernando Gago, al árbitro Silvio Trucco.



Por su parte, Boca Juniors emitió un comunicado en el que “repudia” dichos insultos racistas.



“El Club Atlético Boca Juniors repudia enfáticamente las agresiones verbales y los actos de discriminación sufridas por el jugador del club, Frank Fabra, en la última fecha del Torneo de Primera División, disputado el sábado pasado ante Estudiantes”, señala el comunicado.



“En las próximas horas, el club elevará una queja ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con la intención de que los referís tengan instrucciones más precisas sobre cómo actuar ante estas situaciones que resultan inadmisibles”, añade.



Finalmente, Fabra expresó que se siente orgulloso de su color de piel y que agradece a Dios por su raza.



“Le doy gracias a mi mamá por haberme sacado así y a Dios por haberme mandado así”, puntualizó.



Boca repudia las agresiones verbales y los actos de discriminación a Frank Fabra en La Plata:https://t.co/rgs9K99Pld pic.twitter.com/nSbBcNTFhu — Boca Jrs. Oficial (desde 🏡) (@BocaJrsOficial) May 8, 2017

