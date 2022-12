Falcao responde a las acusaciones de fraude fiscal en España

"Cada vez que las autoridades españolas pidieron información, siempre se la aportamos por medio de mis abogados", aseguró el 'Tigre' el sábado por la noche luego de la victoria del Mónaco ante el Bastia (5-0) en la que anotó un doblete.



"Ellos (los abogados) conocían la situación. No puedo hacer más. Me concentro en lo que sé hacer, jugar al fútbol", añadió.



Sobre la implicación de su agente Jorge Mendes, explicó: "No puedo decir más. Está en manos de sus abogados. Repito, cada vez que las autoridades nos lo pidieron, colaboramos siempre con ellas. Está en sus manos (de los abogados)", zanjó.