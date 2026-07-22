FBI le incautó el celular a Chiqui Tapia, presidente de la AFA, tras la final del Mundial

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, protagonizó un inesperado episodio al término del Mundial 2026. De acuerdo con el diario deportivo argentino Olé, el dirigente fue requerido por agentes del FBI en el aeropuerto John F. Kennedy, de Nueva York, cuando se disponía a regresar a Argentina tras la final del torneo.

Según la información publicada por el medio argentino, durante el procedimiento las autoridades estadounidenses le incautaron su teléfono celular personal, así como el de otros dirigentes del fútbol argentino, en el marco de una investigación relacionada con la estructura financiera utilizada en contratos internacionales de la AFA.

El operativo, se llevó a cabo antes del embarque de la delegación y hace parte de una causa que adelanta la Justicia de Estados Unidos.

¿Por qué el FBI incautó el celular de Claudio "Chiqui" Tapia?

De acuerdo con la versión del medio, la actuación de los agentes federales está vinculada a una investigación sobre la estructura financiera empleada en contratos comerciales internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino.

El medio también señaló que Tapia fue citado a declarar el 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida, dentro del mismo proceso judicial.

Además de su comparecencia, la Justicia estadounidense habría solicitado información relacionada con la empresa TourProdEnter, registrada en el estado de Florida y señalada como agente comercial exclusivo de la AFA en distintos acuerdos internacionales.

¿Qué se conoce de la investigación mencionada por Olé?

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Según el diario argentino, las autoridades de Estados Unidos buscan establecer detalles sobre la estructura financiera utilizada en determinados contratos internacionales suscritos por la AFA.

En ese contexto, la incautación del teléfono celular de Tapia haría parte de la recolección de información dentro de la investigación, mientras avanza el proceso judicial en el país norteamericano.