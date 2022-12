Fernando Alonso desmintió que se vaya a tomar un año sabático

El español Fernando Alonso (McLaren), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, desmintió este sábado en el circuito de Yas Marina, donde se disputa el Gran Premio de Abu Dabi, que se plantee tomarse un año sabático si el monoplaza de la próxima temporada no es suficientemente competitivo.

Alonso, que ocupa la decimoséptima plaza en el campeonato, con once puntos -tras haber sumado sólo en dos carreras-, durante la peor temporada de la historia de McLaren, en su reencuentro con el motorista japonés Honda, fue preguntado por las televisiones de habla hispana desplazadas a Abu Dabi, donde se disputa el último Gran Premio de un Mundial que hace tres carreras se anotó matemáticamente el inglés Lewis Hamilton (Mercedes).

El doble campeón doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006, con Renault) desmintió a las televisiones que -según afirmó en un 'tuit' el expiloto y exjefe de equipo de F1 Eddie Jordan- el presidente de McLaren, Ron Dennis, contemplase la posibilidad de que Alonso fuese a tomarse un año sabático si el coche de la próxima temporada no le infunde la suficiente confianza.

"No he hablado con él, así que no, no creo que sea cierto. Lógicamente, esperemos todos que el año que viene, cuando nos pongamos en pista, sea competitivo (el coche); y que cuando seamos competitivos, tengamos suerte; o unos neumáticos que aguanten un poco más de una vuelta", comentó Alonso este sábado en Yas Marina.

Preguntado si cree que pudiese ser 'una maniobra' para presionarle a él o a Honda, Fernando dijo: "Es siempre la misma historia, ¿no?, de algo que dice Ron o que dice otro piloto, y luego tengo yo que responder, intuir y adivinar lo que quieren decir".

"Yo creo que cuando él os habla, tenéis una oportunidad de oro de preguntarle", respondió Alonso a los periodistas desplazados a Abu Dabi.

"Y yo no sé qué quiere decir. Y si quiere meter presión a alguien, a mí seguro que no; y si es a alguien, sería a Honda, para que hagan un buen trabajo durante el invierno", añadió el campeón asturiano, que explicó el pinchazo sufrido al final de la Q1, que supuso su eliminación de la calificación tras la primera ronda.

"En el último intento, cuando veníamos en una buena vuelta sufrimos un pinchazo. Las cosas son así y hay que intentar acabar mañana de la mejor manera posible", afirmó el piloto ovetense este sábado en el circuito de Yas Marina.

Alonso afirmó, no obstante, estar contento con la respuesta del coche, cuestionado por el canal de televisión Antena 3.

"Sí, creo que todo el fin de semana ha respondido bien, con algunos cambios que hemos introducido aquí y el circuito se adapta mejor a nuestras características, al margen de las dos rectas largas del sector central, así que esperemos que mañana podamos tener alguna lucha, con algún coche, y no ir solos detrás", declaró Alonso en Abu Dabi.

EFE

