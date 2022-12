Fernando Vallejo arremete contra la Iglesia y Dios en discurso de la FILBo

1. Pregunta: ¿quiénes son más estafadores, los curas católicos o los pastores protestantes? Respuesta: el más grande estafador que ha parido la tierra en su vesania es el cura de la iglesia de la Consolata, de Medellín, Colombia,

2. Paisanos (o expaisanos, como gusten), ya dejen de cacarear derechos y empiecen a asumir deberes: a no tener hijos si no tienen con qué mantenerlo

3. ¿Que Dios hizo el Universo? ¿Y quién dijo que el Universo lo tenían que hacer, acaso es una mesa de carpintero? Si Dios, que no sabemos quién es, se hizo solo y existe desde siempre, ¿por qué no se pudo haber hecho solo y existir desde siempre el Universo, del que tampoco sabemos qué es?

4. “Padre nuestro que estás en los cielos”. “Nuestro” es plural, hasta donde yo sepa, no singular. Entonces en qué quedamos: ¿Tuvo un hijo, o tuvo muchos? El Padre Eterno tuvo más hijos que un costeño suelto preñando viejas.

5. El que diga que Cristo existió, entendiendo por Cristo uno histórico, de carne y hueso, real, no un ser mitológico, fabulado, inventado, me lo tiene que probar con documentos en la mano: con la partida de nacimiento del ciudadano en cuestión, Christus Filius Dei, Cristo Hijo de Dios, súbdito del emperador Augusto, firmada por el rey Herodes, y autenticada la firma de Herodes por el procurador romano Poncio Pilatos.

6. No puede haber palabra de Dios, no jodan más con ese cuento. No hay Sagradas Escrituras, lo que hay es una colección de inmoralidades y estupideces para consumo de inmorales y estúpidos.

7. Alias Benedicto XVI todavía sabe latín, no así alias Francisco, que habla en italiano, en un italiano de cocina, macarrónico como el latín de sus antecesores. ¿Por qué mejor no habrá puesto este farsante un restaurante? Un restaurante argentino de pasta asciuta...

8. Durante los 26 años del pontificado de este polaco simulador y dañino se le sumaron a la humanidad dos mil doscientos millones, vale decir lo que se había tardado en alcanzar desde que el hombre bajó del árbol hasta 1930, reinando alias Pío XI

9. Hijo de Dios, el paradigma de lo humano, el ejemplo que todos debemos seguir, insultando con nombres de animales como cualquier Fidel Castro, y haciendo arrojarse al mar a unos inocentes y desventurados animales... Con razón el 24 de diciembre, en este matadero de Colombia, acuchillamos a los marranos para celebrar la venida al mundo del Niño Dios.

10. Un hippie hijo de rico que se fue a andar mundo todo andrajoso y sucio y que decía “hermano lobo”, cosa que lo ennoblece, pero que también decía “hermano Sol y hermana Luna”, como cualquier hippie nadaísta marihuano. ¡Cómo van a ser unos cuerpos inertes y monstruosos nuestros hermanos! Y en el reglamento de la orden que fundó prohibía comer carne, ¡pero sólo las fiestas de guardar! A san Francisco de Asís le sobra también el santo, váyanselo quitando.

11. Harto de tanto incienso (que produce cáncer de pulmón), alias Benedicto XVI colgó el báculo y la mitra para terminar de papa emérito. Pues mi mamá también fue emérita, madre emérita.