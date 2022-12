Frío empate entre América y Cali deja a ambos equipos comprometidos en Liga

El América y el Deportivo Cali no pasaron del empate a cero goles este sábado en el estadio Palmaseca, de Palmira, y quedaron muy comprometidos en la tabla de posiciones de la Liga Águila II.



El América quedó séptimo con 24 puntos, pero con un partido más, mientras que el Cali es once con 20 unidades.



Por su parte, el cuadro ‘escarlata’ sigue penando en el tema del descenso y hoy está en zona directa para perder la categoría.



Le puede interesar: ¡Aquí no se puede empatar! Análisis del clásico Cali vs. América.



En ese sentido, los rojos deberán esperar que Cortuluá no sume en condición de local ante Millonarios para que no se aleje en la ‘dramática’ tabla del descenso.



En la próxima jornada (fecha 18) Cali visitará a Alianza Petrolera, mientras que ‘la mechita’ recibirá en el Pascual Guerrero al Independiente Medellín, que tampoco la pasa bien en este torneo.



Publicidad