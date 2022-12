Fue un trabajo importante en tres años; se lograron buenas cosas: extécnico de Leones

El profesor Juan Carlos Álvarez, exdirector técnico de Leones y uno de los 5 entrenadores que ha dejado su puesto en 5 fechas que van de la presente Liga Águila, pasó por los micrófonos de El Camerino de BLU Radio para hablar de su salida del cuadro antioqueño y sus próximos proyectos deportivos.

“Hablamos con el presidente, tocamos temas importantes de la situación, de los tres años que llevábamos del proyecto; se queda uno pensando en eso y después en la tarde vuelvo hablo con el presidente y dijimos que ya había cosas que no tenían coherencia (…) Le dije que era mejor que tomáramos la decisión de una vez y que de mutuo acuerdo llegáramos a darle fin a esto porque fueron muchas en tres años y que esto no podía acabar de una forma que no fuera bien”, explicó Álvarez.

Mencionó que se trató de una “decisión coherente” por el bien de la empresa y que ahora buscará “otros aires” en su carrera.

“Yo creo que fue un trabajo importante en tres años que estuve, pero llegó a su fin”, agregó el entrenador colombiano.

Álvarez manifestó, además, que existía un desgaste importante y, por eso, prefirió cortar por lo sano, dar un paso al costado y terminar las cosas en buen término y en medio de una amistad con el presidente, los jugadores y la institución en general.

Asimismo, expresó que en medio del grupo hay una ilusión, respaldada matemáticamente, de mantener la categoría y no volver a la Segunda División del balompié colombiano.

“Leones ya tiene un hincha más y ahí voy a estar viéndolos en la pantalla y haciéndole fuerza. Fueron lazos muy fuertes que se formaron y esperemos que se haga la tarea y podamos salvar la categoría. Se puede, ojalá lo logren; sería muy bueno”, aseveró.

Explicó que ahora descansará, disfrutará de su familia, viajará, y tomará de nuevo fuerzas para volver a tomar las riendas de un equipo, bien sea en Colombia o en el exterior