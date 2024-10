Abonados de Atlético Nacional celebran noticia inesperada para el clásico paisa

Los abonados de Atlético Nacional comenzaron esta semana con grandes noticias desde el club, no solo el equipo se encuentra casi clasificado para los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay tras la victoria frente a Fortaleza en Bogotá (1-0), sino que, además, podrán ver 'gratis' el clásico paisa contra Independiente Medellín por la semifinal de la Copa BetPlay.

Y es que, a través de su cuenta de X, Atlético Nacional confirmó que el clásico paisa será incluido en el abono del club, partido el cual se disputará el jueves, 31 de octubre, a las 8:00 de la noche del estadio Atanasio Girardot. En ese orden de ideas, se espera que más de 20.000 espectadores lleguen al coloso de la 70 para esta nueva edición del clásico antioqueño, que definirá a uno de los finalista de la Copa BetPlay, confirmando que, nuevamente, Medellín recibirá una final del fútbol colombiano.

¿Habrá ingreso de hinchada visitante?

No. La respuesta rotunda del club es que no habrá ingreso visitante: "Nuestra postura es no ingreso de hinchada visitante. Igual y como ustedes lo saben, eso se define mañana en la reunión de mesa de fútbol", indicaron. En ese orden, el estadio se espera esté completamente de verde para el próximo 31 de octubre tras lo sucedido contra Junior de Barranquilla, que por desmanes terminaron sancionados tanto por Alcaldía de Medellín y Dimayor. Sin embargo, el PMU de la capital de Antioquia podría cambiar la decisión y optar por darle la tribuna norte al cuadro 'poderoso', pero esto, hasta ahora, no ha sido confirmado. Pero en caso que no, la otra buena noticia para los abonados, es que dispondrán de esa tribuna.

Precios del clásico paisa

Sur: $40.000.

Norte: $40.000.

Gramilla movilidad reducida: $40.000.

Oriental Baja: $55.000.

Oriental Alta: $65.000.

Occidental Baja: $105.000.

Occidental Alta: $115.000.

VVIP: $250.000.

Publicidad

¿Y Alfredo Morelo?

Por ahora, el caso del atacante sigue siendo un misterio y, aunque se dijo que saldría del club, esto no ha sido confirmado y será la propia institución la que dé detalles sobre esto. Sin embargo, se ha rumoreado el posible regreso de Jorman Campuzano, que no estuvo presente en las últimas semanas por "decisión técnica".