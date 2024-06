Aldair Quintana, el héroe que un día fue villano: "Lo malo te ayuda a crecer en la vida"

Oriundo de Ibagué, Tolima, Aldair Quintana se ha convertido en los últimos años en uno de los porteros más destacados del fútbol colombiano, en especial por ser el artífice de atajar el penal decisivo de la gran final entre Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga para darle el primer título de su historia al cuadro leopardo.

Pero es que llegar a un momento no fue para nada fácil en la carrera del golero tolimense, pues un día fue el centro de insultos por parte de la afición de Atlético Nacional por el nivel regular que, por momentos, llegó a tener el equipo paisa. No obstante, su resiliencia y pasión le permitió pasar la página de un mar de críticas en su posición.

“Creo que sí. El puesto del portero es un puesto muy especial. Cuando el equipo no va bien casi siempre cae la mayor responsabilidad sobre el arquero. Pero creo que con el tiempo y uno va sumando experiencia uno aprende a convivir con eso, esto te ayuda a crecer, a crecer como persona. A tener mucha fortaleza mental y a saber vivir cada momento con tranquilidad. El fútbol te deja más tristezas que alegrías, pero esas que tienes hay que disfrutarlas porque muchas veces son pocas”, manifestó el portero en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio.

Aldair Quintana Foto: Atlético Nacional

Del infierno al cielo: el salto de vida de Aldair Quintana

Era 2021, Atlético Nacional estaba bajo el mando del antioqueño Alejandro Restrepo y bajo los tres palos se encontraba el tolimense Aldair Quintana. Durante esa etapa logró conquistar la Copa BetPlay vs. Deportivo Pereira, pero un hecho cambió su vida en Medellín para siempre.

“Creo en lo personal se cometieron errores, aunque creo que es más lo bueno que lo malo, aunque a estos malp... no les gusta nada, es muy jodido el ambiente externo, este club es una chimba todo, pero el ambiente está muy pesado”, dijo Quintana a un colega en una nota de voz, palabras que se filtraron y llegaron a los oídos de los hinchas verdolagas, que, a partir de ahí, lo insultaban, chiflaban y hacían de estancia en Medellín de un infierno.

Y bueno, la gente no olvidó lo del audio de Aldair Quintana. pic.twitter.com/coBeIsyVP1 — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🎱 (@juanchoserrano_) December 12, 2021

Fue así como salió del club buscando paz para su familia y él, pero hasta 2023, por lo que el 2022 no fue tan fácil en su carrera. Finalmente, llegó al Deportivo Pereira en donde la vida comenzó a sonreírle. Bajo el mando, una vez más, de Alejandro Restrepo se volvió figura en Copa Libertadores con el cuadro matecaña llegando hasta los cuartos de final de dicha competición.

Sin embargo, su ficha siguió bajo la sombra de Atlético Nacional, que, una vez más, le comunicó a finales de 2023 que no sería tenido en cuenta con la camiseta verdolaga y así se dio su llegada al Atlético Bucaramanga, club con que el hizo historia al atajar el penal decisivo vs. Julián Millán en la final contra Santa Fe el pasado sábado, 15 de junio de 2024.

Quintana, la gloria en la cabeza

Atlético Bucaramanga conquistó su primer título del fútbol profesional colombiano bajo el mando del venezolano Rafael Dudamel. Pero fue el portero tolimense el que dio el último batacazo para que el club consiguiera el título al lograr atajar ese penal decisivo.

“Muy contento por el título, por todo lo que vivimos el sábado en Bogotá. El recibimiento de la gente fue algo que no me había tocado en mi carrera (…) Creo que durante todo el partido hubo un nivel alto de concentración. Pero no sé si este por el contexto de lo que representaba, tuve mucha”, añadió.

Aldair Quintana, arquero de Atlético Bucaramanga X: @Dimayor y @ABucaramanga

Ahora, en 2024, solo da gracias a Dios por sobrepasar todas las dificultades que el fútbol ha puesto en el camino. Personas como René Higuita, Milton Patiño (preparador de porteros de Nacional), Alejandro Restrepo y Hernán Torres, quienes pese a las dificultades confiaron en él para nunca sacarle de la cabeza la gloria.

“He tenido la posibilidad muchos mensajes lindos de colegas (…) Recibí felicitaciones de Baldomero Perlaza, Emmanuel Olivera, Giovanni Moreno, Yerson Candelo; o Juan Guillermo Cuadrado con quien me llevo muy bien y de Sebastián Viera”, puntualizó.