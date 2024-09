Alejandro Rodríguez, arquero del Cali, lo comparan con 'Dibu' Martínez: este es el motivo

Alejandro Rodríguez, el joven portero de Deportivo Cali , fue el héroe indiscutible de la tanda de penales que selló la clasificación del equipo azucarero a los cuartos de final de la Copa Colombia 2024.

El equipo dirigido por Sergio ‘Barranca’ Herrera, enfrentó aFortaleza y logró imponerse en los penales con un marcador de 4-1, luego del agónico empate en el marcador global (3-3), con un gol al último minuto del delantero Andrey Estupiñán.

¿Por qué lo comparan con el Dibu Martínez?

La destacada presentación de Rodríguez en esta tanda recordó un estilo claramente inspirado por el guardameta argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez, pues el joven de 23 años no solo atajó los disparos de Yesid Díaz y Roger Andretty Murillo.

Y no solo eso, empleó tácticas psicológicas similares a las de su ídolo argentino para desestabilizar a sus contrincantes. "Me inspiro mucho en el 'Dibu' por su mentalidad, espero algún día llegar a ganar todas las cosas que ganó", expresó Rodríguez.

La influencia del 'Dibu’ fue evidente no solo en su labor bajo los tres palos, sino también en sus celebraciones. Tras atajar el segundo penal de la tanda, el jugador colombopanameño celebró con un baile similar al que hizo el arquero de Argentina en el Mundial Qatar 2022.

Si, es mi primera tanda de penales con mi club y realmente estoy muy feliz de poder haber aportado ese granito de arena, esa preparación que hoy salió a flote y esto es un equipo. Cada paso da y genera mucha confianza agregó Alejandro Rodríguez.

Alejandro Rodríguez. arquero Deportivo Cali. Foto: Instagram

Este triunfo no solo significa un paso adelante para el equipo, sino también una revancha a nivel personal para el jugador: que explotó en llanto luego de ser el gran protagonista de la épica jornada en Palmaseca. Y es que su equipo llevaba siete partidos sin conocer qué era el triunfo.

“Esto es una revancha personal, he pasado por malos momentos, pero nunca duden de mi amor por el Cali”, manifestó el portero, que durante la era del técnico tolimense Hernán Torres Oliveros no tuvo mayor oportunidad, pues el timonel apostó por el uruguayo Gastón Guruceaga.

En este caso, Rodríguez se ha convertido un testimonio de su resiliencia y dedicación al Cali, pues fue capaz de superar toda clase de adversidades; incluso en el partido, cuando se vio comprometido en uno de los goles del a visita, en un juego que quedó 3-2 a favor, luego de la derrota (1-0) en la ida.

¿Qué viene para el Deportivo Cali?

En la Copa, Cali esperará por su próximo rival, con la esperanza de seguir avanzando; mientras que en la Liga tendrá un duelo directo en su lucha por no descender: cuando visite el lunes 30 de septiembre (4:00 p. m.) a Patriotas de Tunja, por la fecha 12 del campeonato.